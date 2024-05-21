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На севере от Харькова ситуацию удалось стабилизировать — спикер ОСГВ «Хортица»

Общество 20:18   21.05.2024
Елена Нагорная
На севере от Харькова ситуацию удалось стабилизировать — спикер ОСГВ «Хортица»

Украинским защитникам удалось стабилизировать ситуацию на направлении Стрелечья-Глубокое, вражеских штурмов там значительно меньше, в то же время сегодня несколько активизировались боевые действия на севере Волчанска и в районе Старицы, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОСГВ «Хортица» ВСУ Назар Волошин.

Он отметил, что враг не оставляет попыток прорвать оборону возле Липцев, Волчанска и Старицы, сочетая штурмы с авиаударами.

«Украинские защитники встают на пути врага, пытаются не дать противнику вклиниться вглубь обороны… Наши подразделения продолжают выполнять боевые задачи в пределах городской застройки Волчанска, в северной его части, уничтожают врага, осуществляют зачистку и держат оккупантов под огневым контролем, осуществляют мероприятия по усилению оборонительных позиций и улучшению тактического положения наших войск», — рассказал Волошин.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 20:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинским защитникам удалось стабилизировать ситуацию на направлении Стрелечья-Глубокое, вражеских штурмов там значительно меньше, в то же время сегодня несколько активизировались боевые действия на севере Волчанска и в районе Старицы, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОСГВ «Хортица» ВСУ Назар Волошин".