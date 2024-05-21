На Золочев скинули четыре авиабоеприпаса: пожары тушили на рынке и в детсаду

По предварительным данным, четырьмя боеприпасами нанесла удар вражеская авиация по поселку Золочев в 13:30, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, получил повреждения и разрушения ряд гражданских объектов, среди которых: три многоэтажных дома, детсад, школа, админздания, кафе. Полностью уничтожены по меньшей мере 22 торговых павильона на рынке.

Как сообщили в ГСЧС, КАБы попали в дошкольное учебное заведение и рынок. Там произошли пожары площадью 400 и 1500 квадратных метров, а также многочисленные разрушения. Обошлось без жертв и пострадавших.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, о «прилете» в Золочеве ранее сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов.