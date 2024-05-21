На Золочев скинули четыре авиабоеприпаса: пожары тушили на рынке и в детсаду
По предварительным данным, четырьмя боеприпасами нанесла удар вражеская авиация по поселку Золочев в 13:30, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
По данным следствия, получил повреждения и разрушения ряд гражданских объектов, среди которых: три многоэтажных дома, детсад, школа, админздания, кафе. Полностью уничтожены по меньшей мере 22 торговых павильона на рынке.
Как сообщили в ГСЧС, КАБы попали в дошкольное учебное заведение и рынок. Там произошли пожары площадью 400 и 1500 квадратных метров, а также многочисленные разрушения. Обошлось без жертв и пострадавших.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Напомним, о «прилете» в Золочеве ранее сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: ГСЧС, детсад, золочів, пожары, ринок, рынок, удар;
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 19:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительным данным, четырьмя боеприпасами нанесла удар вражеская авиация по поселку Золочев в 13:30, сообщили в Харьковской областной прокуратуре".