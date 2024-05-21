На Золочів скинули чотири авіабомби: пожежі гасили на ринку і в дитсадку
За попередніми даними, чотирма боєприпасами завдала удару ворожа авіація по селищу Золочів о 13:30, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
За даними слідства, зазнала пошкоджень і руйнувань низка цивільних обʼєктів, серед яких: три багатоповерхові будинки, дитсадок, школа, адмінбудівлі, кафе. Повністю знищені щонайменше 22 торгових павільйони на ринку.
Як повідомили у ДСНС, КАБи влучили у дошкільний навчальний заклад та ринок. Там сталися пожежі площею 400 та 1500 квадратних метрів, а також численні руйнування. Минулося без жертв та постраждалих.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, про “приліт” у Золочеві раніше повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: ГСЧС, детсад, золочів, пожежа, ринок, удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 19:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередніми даними, чотирма боєприпасами завдала удару ворожа авіація по селищу Золочів о 13:30, повідомили в Харківській обласній прокуратурі".