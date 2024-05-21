На Золочів скинули чотири авіабомби: пожежі гасили на ринку і в дитсадку

За попередніми даними, чотирма боєприпасами завдала удару ворожа авіація по селищу Золочів о 13:30, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, зазнала пошкоджень і руйнувань низка цивільних обʼєктів, серед яких: три багатоповерхові будинки, дитсадок, школа, адмінбудівлі, кафе. Повністю знищені щонайменше 22 торгових павільйони на ринку.

Як повідомили у ДСНС, КАБи влучили у дошкільний навчальний заклад та ринок. Там сталися пожежі площею 400 та 1500 квадратних метрів, а також численні руйнування. Минулося без жертв та постраждалих.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, про “приліт” у Золочеві раніше повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов.