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На Золочів скинули чотири авіабомби: пожежі гасили на ринку і в дитсадку

Події 19:42   21.05.2024
Олена Нагорна
На Золочів скинули чотири авіабомби: пожежі гасили на ринку і в дитсадку

За попередніми даними, чотирма боєприпасами завдала удару ворожа авіація по селищу Золочів о 13:30, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, зазнала пошкоджень і руйнувань низка цивільних обʼєктів, серед яких: три багатоповерхові будинки, дитсадок, школа, адмінбудівлі, кафе. Повністю знищені щонайменше 22 торгових павільйони на ринку.

Як повідомили у ДСНС, КАБи влучили у дошкільний навчальний заклад та ринок. Там сталися пожежі площею 400 та 1500 квадратних метрів, а також численні руйнування. Минулося без жертв та постраждалих.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, про “приліт” у Золочеві раніше повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 19:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередніми даними, чотирма боєприпасами завдала удару ворожа авіація по селищу Золочів о 13:30, повідомили в Харківській обласній прокуратурі".