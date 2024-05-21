Воинам Харьковщины будут платить за участие в спортивных соревнованиях – ХОВА

Во время сессии Харьковского облсовета 21 мая был принят ряд решений для защитников региона, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В частности, из областного бюджета будут поощрять защитников и защитниц единовременной материальной поддержкой в ​​размере 20 тысяч гривен. Боевые подразделения будут подавать в ХОВА перечни, которые затем будут согласовывать профильные комиссии облсовета.

«Будем возмещать расходы защитникам, которые получили инвалидность и самостоятельно прошли санаторно-курортное лечение на территории области: 50% расходов компенсируют за счет облбюджета. Призываем громады Харьковщины также принять соответствующие программы и компенсировать остальные 50%», — отметил Синегубов.

Также воинам будет выплачиваться денежное вознаграждение за участие в международных спортивных соревнованиях. Для «Ігор Нескорених», «Ігор Воїнів», United States Air Force Trials, чемпионатов мира и Европы предусмотрены следующие выплаты: I место – 122 000 грн; II место – 97 600 грн; III место – 73 200 грн.

Для других международных соревнований: I место – 61000 грн; II место – 48 800 грн; III место – 36 600 грн.

Тренеры, спортсмены или команды которых заняли призовые места, получат вознаграждение в размере 80% от суммы денежного вознаграждения спортсмена.