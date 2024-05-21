Воинам Харьковщины будут платить за участие в спортивных соревнованиях – ХОВА
Во время сессии Харьковского облсовета 21 мая был принят ряд решений для защитников региона, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
В частности, из областного бюджета будут поощрять защитников и защитниц единовременной материальной поддержкой в размере 20 тысяч гривен. Боевые подразделения будут подавать в ХОВА перечни, которые затем будут согласовывать профильные комиссии облсовета.
«Будем возмещать расходы защитникам, которые получили инвалидность и самостоятельно прошли санаторно-курортное лечение на территории области: 50% расходов компенсируют за счет облбюджета. Призываем громады Харьковщины также принять соответствующие программы и компенсировать остальные 50%», — отметил Синегубов.
Также воинам будет выплачиваться денежное вознаграждение за участие в международных спортивных соревнованиях. Для «Ігор Нескорених», «Ігор Воїнів», United States Air Force Trials, чемпионатов мира и Европы предусмотрены следующие выплаты: I место – 122 000 грн; II место – 97 600 грн; III место – 73 200 грн.
Для других международных соревнований: I место – 61000 грн; II место – 48 800 грн; III место – 36 600 грн.
Тренеры, спортсмены или команды которых заняли призовые места, получат вознаграждение в размере 80% от суммы денежного вознаграждения спортсмена.
Читайте также: Спорт в Харькове: кто не эвакуировался, тренируется рискуя
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: воины, игры, сесія, сессия, синегубов, соревнования, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Воинам Харьковщины будут платить за участие в спортивных соревнованиях – ХОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 14:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время сессии Харьковского облсовета 21 мая был принят ряд решений для защитников региона, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".