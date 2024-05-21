Воїнам Харківщини платитимуть за участь у спортивних змаганнях – Синєгубов

Під час сесії Харківської облради 21 травня ухвалили низку рішень для захисників регіону, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, з обласного бюджету відзначатимуть захисників і захисниць одноразовою матеріальною підтримкою в розмірі 20 тисяч гривень. Бойові підрозділи будуть подавати до ХОВА переліки, які потім узгоджуватимуть профільні комісії облради.

«Будемо відшкодовувати витрати захисникам, які отримали інвалідність та самостійно пройшли санаторно-курортне лікування на території області: 50% витрат компенсують коштом облбюджету. Закликаємо громади Харківщини також ухвалити відповідні програми та компенсувати інші 50%», – зазначив Синєгубов.

Також воїнам виплачуватимуть грошову винагороду за участь у міжнародних спортивних змаганнях. Для «Ігор Нескорених», «Ігор Воїнів», United States Air Force Trials, чемпіонатів світу та Європи передбачені наступні виплати: I місце – 122 000 грн; II місце – 97 600 грн; III місце – 73 200 грн.

Для інших міжнародних змагань: I місце – 61 000 грн; II місце – 48 800 грн; III місце – 36 600 грн.

Тренери, спортсмени чи команди яких зайняли призові місця, отримають винагороду у розмірі 80% суми грошової винагороди спортсмена.