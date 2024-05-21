Live
  • Вт 21.05.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 39.67
  • EUR 43.08

Воїнам Харківщини платитимуть за участь у спортивних змаганнях – Синєгубов

Суспільство 14:25   21.05.2024
Вікторія Яковенко
Воїнам Харківщини платитимуть за участь у спортивних змаганнях – Синєгубов Фото: Олег Синєгубов

Під час сесії Харківської облради 21 травня ухвалили низку рішень для захисників регіону, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, з обласного бюджету відзначатимуть захисників і захисниць одноразовою матеріальною підтримкою в розмірі 20 тисяч гривень. Бойові підрозділи будуть подавати до ХОВА переліки, які потім узгоджуватимуть профільні комісії облради.

«Будемо відшкодовувати витрати захисникам, які отримали інвалідність та самостійно пройшли санаторно-курортне лікування на території області: 50% витрат компенсують коштом облбюджету. Закликаємо громади Харківщини також ухвалити відповідні програми та компенсувати інші 50%», – зазначив Синєгубов.

Також воїнам виплачуватимуть грошову винагороду за участь у міжнародних спортивних змаганнях. Для «Ігор Нескорених», «Ігор Воїнів», United States Air Force Trials, чемпіонатів світу та Європи передбачені наступні виплати: I місце – 122 000 грн; II місце – 97 600 грн; III місце – 73 200 грн.

Для інших міжнародних змагань: I місце – 61 000 грн; II місце – 48 800 грн; III місце – 36 600 грн.

Тренери, спортсмени чи команди яких зайняли призові місця, отримають винагороду у розмірі 80% суми грошової винагороди спортсмена.

Читайте також: Спорт у Харкові: хто не евакуювався, тренується ризикуючи

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Воїнам Харківщини платитимуть за участь у спортивних змаганнях – Синєгубов
Воїнам Харківщини платитимуть за участь у спортивних змаганнях – Синєгубов
21.05.2024, 14:25
Терехов повідомив, куди цілили в Харкові вранці росіяни, є постраждалий
Терехов повідомив, куди цілили в Харкові вранці росіяни, є постраждалий
21.05.2024, 07:15
Машовець повідомляє про бої у центрі Вовчанська: РНБО пише, що місто знищене
Машовець повідомляє про бої у центрі Вовчанська: РНБО пише, що місто знищене
21.05.2024, 13:48
Ворог б’є по Харківщині з артилерії, мінометів і дронів: ХОВА про наслідки
Ворог б’є по Харківщині з артилерії, мінометів і дронів: ХОВА про наслідки
21.05.2024, 13:12
Вибух у Харкові – Терехов підтвердив
Вибух у Харкові – Терехов підтвердив
21.05.2024, 06:54
Витоки газу сталися через нічну атаку «шахедів» на Харків (фото)
Витоки газу сталися через нічну атаку «шахедів» на Харків (фото)
21.05.2024, 11:41

Новини за темою:

16:00
Ворожий штурм в районі Липців відбили бійці харківської бригади (відео)
14:22
Зеленський відвідав поранених українських воїнів у Харкові (відео)
19:41
Кличко, Філатов, Садовий збирають допомогу захисникам Вовчанська і Харкова
12:45
У Харкові закінчуються всі групи крові: жителів просять стати донорами
14:40
Нагороди, присвоєні загиблим героям із Харківщини, вручили їхнім родинам

Ви читали новину: «Воїнам Харківщини платитимуть за участь у спортивних змаганнях – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 14:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час сесії Харківської облради 21 травня ухвалили низку рішень для захисників регіону, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".