Воїнам Харківщини платитимуть за участь у спортивних змаганнях – Синєгубов
Під час сесії Харківської облради 21 травня ухвалили низку рішень для захисників регіону, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Зокрема, з обласного бюджету відзначатимуть захисників і захисниць одноразовою матеріальною підтримкою в розмірі 20 тисяч гривень. Бойові підрозділи будуть подавати до ХОВА переліки, які потім узгоджуватимуть профільні комісії облради.
«Будемо відшкодовувати витрати захисникам, які отримали інвалідність та самостійно пройшли санаторно-курортне лікування на території області: 50% витрат компенсують коштом облбюджету. Закликаємо громади Харківщини також ухвалити відповідні програми та компенсувати інші 50%», – зазначив Синєгубов.
Також воїнам виплачуватимуть грошову винагороду за участь у міжнародних спортивних змаганнях. Для «Ігор Нескорених», «Ігор Воїнів», United States Air Force Trials, чемпіонатів світу та Європи передбачені наступні виплати: I місце – 122 000 грн; II місце – 97 600 грн; III місце – 73 200 грн.
Для інших міжнародних змагань: I місце – 61 000 грн; II місце – 48 800 грн; III місце – 36 600 грн.
Тренери, спортсмени чи команди яких зайняли призові місця, отримають винагороду у розмірі 80% суми грошової винагороди спортсмена.
Читайте також: Спорт у Харкові: хто не евакуювався, тренується ризикуючи
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: воины, игры, сінєгубов, сесія, соревнования, харківщина, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Воїнам Харківщини платитимуть за участь у спортивних змаганнях – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 14:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час сесії Харківської облради 21 травня ухвалили низку рішень для захисників регіону, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".