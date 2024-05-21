Россияне взяли в заложники 100 жителей Волчанска – Синегубов о ситуации
В северной части Волчанска еще находятся около 100 человек, которых россияне взяли в заложники и под угрозами обстрелов не выпускают на эвакуацию, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Как только будет возможно, мероприятия по эвакуации будут продолжены. Линия фронта проходит по реке Волчья, это почти половина самого города. Однако сказать, о 50% будет недостаточно правильно, потому что там идут бои ежеминутно, и наши воины пытаются отбить дом за домом. Ждем информацию от Генштаба», — прокомментировал ситуацию в городе глава ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, Волчья, жители, заложники, синегубов, ситуация, хова;
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 15:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В северной части Волчанска еще находятся около 100 человек, которых россияне взяли в заложники и под угрозами обстрелов не выпускают на эвакуацию, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".