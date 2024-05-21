Машовец сообщает о боях в центре Волчанска: СНБО пишет, что город уничтожен
Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что бои идут в центральной части города Волчанск на Харьковщине.
«Противник, очевидно, ввел в бой дополнительные силы и средства на Харьковском направлении», — пишет аналитик.
О ситуации в Волчанске рассказал и руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
«Волчанск. Россияне убили гражданских сбросами с дрона. Уничтожили город. Всегда нужно эвакуироваться, когда власть начинает эвакуацию. Многим людям страшно, полагают, что они никому не нужны, что нигде не будет жизни. Я видел, как оставались в городах гражданские на Востоке, когда был в Угледаре, и не только. Это был мир с крестами и могилами во дворах и нами военными, которые выполняли задачи», — написал Коваленко.
Он добавил, что армия РФ выбирает тактику «выжженной земли».
Читайте также: ВСУ пытаются вытеснить оккупантов в направлении Глубокого под Харьковом
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бои, волчанск, СНБО, харьковщина, центр, эвакуация;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Машовец сообщает о боях в центре Волчанска: СНБО пишет, что город уничтожен»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 13:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что бои идут в центральной части города Волчанск на Харьковщине.".