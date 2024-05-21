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Машовец сообщает о боях в центре Волчанска: СНБО пишет, что город уничтожен

Происшествия 13:48   21.05.2024
Виктория Яковенко
Машовец сообщает о боях в центре Волчанска: СНБО пишет, что город уничтожен

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что бои идут в центральной части города Волчанск на Харьковщине.

«Противник, очевидно, ввел в бой дополнительные силы и средства на Харьковском направлении», — пишет аналитик.

О ситуации в Волчанске рассказал и руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

«Волчанск. Россияне убили гражданских сбросами с дрона. Уничтожили город. Всегда нужно эвакуироваться, когда власть начинает эвакуацию. Многим людям страшно, полагают, что они никому не нужны, что нигде не будет жизни. Я видел, как оставались в городах гражданские на Востоке, когда был в Угледаре, и не только. Это был мир с крестами и могилами во дворах и нами военными, которые выполняли задачи», — написал Коваленко.

Он добавил, что армия РФ выбирает тактику «выжженной земли».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 13:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что бои идут в центральной части города Волчанск на Харьковщине.".