Машовець повідомляє про бої у центрі Вовчанська: РНБО пише, що місто знищене
Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець повідомив, що наразі бої йдуть у центральній частині міста Вовчанськ на Харківщині.
«Противник, очевидно, таки ввів у бій додаткові сили й засоби на Харківському напрямку», – пише аналітик.
Про ситуацію у Вовчанську розповів і керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.
«Вовчанськ. Росіяни вбили цивільних скидами з дрона. Знищили місто. Завжди потрібно евакуйовуватись, коли влада починає евакуацію. Багатьом людям страшно, думають, що вони нікому непотрібні, що ніде не буде життя. Я бачив як залишалися в містах цивільні на Сході, коли був у Вугледарі, і не тільки. Це був світ з хрестами і могилами у дворах, та нами, військовими, що виконували задачі», – написав Коваленко.
Він додав, що армія РФ обирає тактику «випаленої землі».
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- Категорії: Події, Харків; Теги: бои, вовчанськ, евакуація, СНБО, харківщина, центр;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 13:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець повідомив, що наразі бої йдуть у центральній частині міста Вовчанськ на Харківщині.".