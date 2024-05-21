Машовець повідомляє про бої у центрі Вовчанська: РНБО пише, що місто знищене

Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець повідомив, що наразі бої йдуть у центральній частині міста Вовчанськ на Харківщині.

«Противник, очевидно, таки ввів у бій додаткові сили й засоби на Харківському напрямку», – пише аналітик.

Про ситуацію у Вовчанську розповів і керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

«Вовчанськ. Росіяни вбили цивільних скидами з дрона. Знищили місто. Завжди потрібно евакуйовуватись, коли влада починає евакуацію. Багатьом людям страшно, думають, що вони нікому непотрібні, що ніде не буде життя. Я бачив як залишалися в містах цивільні на Сході, коли був у Вугледарі, і не тільки. Це був світ з хрестами і могилами у дворах, та нами, військовими, що виконували задачі», – написав Коваленко.

Він додав, що армія РФ обирає тактику «випаленої землі».

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