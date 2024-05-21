Росіяни взяли у заручники 100 жителів Вовчанська – Синєгубов про ситуацію

У північній частині Вовчанська ще перебувають приблизно 100 людей, яких росіяни взяли у заручники і під погрозами обстрілів не випускають на евакуацію, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Як тільки буде можливо, то заходи евакуації будуть продовжені. Лінія фронту проходить по річці Вовча, це майже половина самого міста. Однак сказати, про 50% буде не досить правильно, бо там йдуть бої щохвилини, і наші воїни намагаються відбити будинок за будинком. Чекаємо інформацію від Генштабу», – прокоментував ситуацію у місті голова ХОВА.