Продолжаются бои у Волчанска и Старицы — Генштаб ВСУ по Харьковщине на 20:00

12 боевых столкновений произошло с начала суток на Харьковском направлении, продолжаются бои в районах Волчанска и Старицы, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 20:00.

Также авиация РФ сбросила корректируемые авиабомбы на Волчанск, Липцы и сразу три — на Белый Колодезь.

Ситуация остается под контролем украинских подразделений, они наносят врагу огневое поражение. Общие потери противника на этом направлении за сегодня — 71 человек и 14 единиц вооружения и техники. В частности, повреждена РСЗО БМ-21 «Град».

На Купянском направлении оккупанты атаковали девять раз. Продолжаются боевые столкновения в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка.