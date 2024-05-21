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Продолжаются бои у Волчанска и Старицы — Генштаб ВСУ по Харьковщине на 20:00

Происшествия 21:19   21.05.2024
Елена Нагорная
Продолжаются бои у Волчанска и Старицы — Генштаб ВСУ по Харьковщине на 20:00

12 боевых столкновений произошло с начала суток на Харьковском направлении, продолжаются бои в районах Волчанска и Старицы, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 20:00.

Также авиация РФ сбросила корректируемые авиабомбы на Волчанск, Липцы и сразу три — на Белый Колодезь.

Ситуация остается под контролем украинских подразделений, они наносят врагу огневое поражение. Общие потери противника на этом направлении за сегодня — 71 человек и 14 единиц вооружения и техники. В частности, повреждена РСЗО БМ-21 «Град».

На Купянском направлении оккупанты атаковали девять раз. Продолжаются боевые столкновения в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 21:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 боевых столкновений произошло с начала суток на Харьковском направлении, продолжаются бои в районах Волчанска и Старицы, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 20:00".