Продолжаются бои у Волчанска и Старицы — Генштаб ВСУ по Харьковщине на 20:00
12 боевых столкновений произошло с начала суток на Харьковском направлении, продолжаются бои в районах Волчанска и Старицы, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 20:00.
Также авиация РФ сбросила корректируемые авиабомбы на Волчанск, Липцы и сразу три — на Белый Колодезь.
Ситуация остается под контролем украинских подразделений, они наносят врагу огневое поражение. Общие потери противника на этом направлении за сегодня — 71 человек и 14 единиц вооружения и техники. В частности, повреждена РСЗО БМ-21 «Град».
На Купянском направлении оккупанты атаковали девять раз. Продолжаются боевые столкновения в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бои, волчанск, генштаб, Старица, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 21:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 боевых столкновений произошло с начала суток на Харьковском направлении, продолжаются бои в районах Волчанска и Старицы, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 20:00".