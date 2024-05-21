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Шесть атак отбили у Липцев под Харьковом, штурмы у Волчанска продолжаются — ГШ

Происшествия 23:04   21.05.2024
Елена Нагорная
Шесть атак отбили у Липцев под Харьковом, штурмы у Волчанска продолжаются — ГШ

Шесть попыток войск РФ продвинуться к Липцам, а также штурм в направлении Плетеневка-Волчанск отбили с начала суток украинские воины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.

Всего на Харьковском направлении захватчики десять раз пытались вытеснить защитников с позиций. Напряженной остается ситуация в районе Старицы, где отражена одна атака с направления Новой Таволжанки (РФ). Еще две атаки с Бугроватки продолжаются. Украинские защитники контратакуют и принимают меры для усиления устойчивости обороны.

На Купянском направлении количество атак врага возросло до 12. Продолжаются боевые столкновения в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Новоегоровка. На направлении Берестового защитники отбили два штурма. Ситуация контролируемая, проводятся мероприятия по стабилизации обстановки.

Читайте также: Продолжаются бои у Волчанска и Старицы — Генштаб ВСУ по Харьковщине на 20:00

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 23:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть попыток войск РФ продвинуться к Липцам, а также штурм в направлении Плетеневка-Волчанск отбили с начала суток украинские воины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 22:00".