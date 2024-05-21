Шесть атак отбили у Липцев под Харьковом, штурмы у Волчанска продолжаются — ГШ

Шесть попыток войск РФ продвинуться к Липцам, а также штурм в направлении Плетеневка-Волчанск отбили с начала суток украинские воины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.

Всего на Харьковском направлении захватчики десять раз пытались вытеснить защитников с позиций. Напряженной остается ситуация в районе Старицы, где отражена одна атака с направления Новой Таволжанки (РФ). Еще две атаки с Бугроватки продолжаются. Украинские защитники контратакуют и принимают меры для усиления устойчивости обороны.

На Купянском направлении количество атак врага возросло до 12. Продолжаются боевые столкновения в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Новоегоровка. На направлении Берестового защитники отбили два штурма. Ситуация контролируемая, проводятся мероприятия по стабилизации обстановки.