Россияне дважды атаковали в районе Липцев: сводка ГШ по состоянию на 14:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении оккупанты дважды атаковали в районе населенного пункта Липцы. Ситуация контролируемая, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 14:00.
Враг нанес ракетный удар по городу Харьков.
На Купянском направлении в течение суток происходило шесть боевых столкновений. Силы обороны отбили штурмовые действия российских захватчиков вблизи населенных пунктов Ивановка и Берестовое. В районе Синьковки бой продолжается. Авиационные удары противник наносил возле Новоплатоновки, а также Сергеевки и Макеевки.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, генштаб, зведення, липцы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 15:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты дважды атаковали в районе населенного пункта Липцы. Ситуация контролируемая, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 14:00.".