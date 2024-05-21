Россияне дважды атаковали в районе Липцев: сводка ГШ по состоянию на 14:00

На Харьковском направлении оккупанты дважды атаковали в районе населенного пункта Липцы. Ситуация контролируемая, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 14:00.

Враг нанес ракетный удар по городу Харьков.

На Купянском направлении в течение суток происходило шесть боевых столкновений. Силы обороны отбили штурмовые действия российских захватчиков вблизи населенных пунктов Ивановка и Берестовое. В районе Синьковки бой продолжается. Авиационные удары противник наносил возле Новоплатоновки, а также Сергеевки и Макеевки.