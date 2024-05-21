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Россияне дважды атаковали в районе Липцев: сводка ГШ по состоянию на 14:00

Общество 15:39   21.05.2024
Виктория Яковенко
Россияне дважды атаковали в районе Липцев: сводка ГШ по состоянию на 14:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении оккупанты дважды атаковали в районе населенного пункта Липцы. Ситуация контролируемая, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 14:00.

Враг нанес ракетный удар по городу Харьков.

На Купянском направлении в течение суток происходило шесть боевых столкновений. Силы обороны отбили штурмовые действия российских захватчиков вблизи населенных пунктов Ивановка и Берестовое. В районе Синьковки бой продолжается. Авиационные удары противник наносил возле Новоплатоновки, а также Сергеевки и Макеевки.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 15:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты дважды атаковали в районе населенного пункта Липцы. Ситуация контролируемая, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 14:00.".