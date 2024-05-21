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Росіяни двічі атакували в районі Липців: зведення ГШ станом на 14:00

Суспільство 15:39   21.05.2024
Вікторія Яковенко
Росіяни двічі атакували в районі Липців: зведення ГШ станом на 14:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку окупанти двічі атакували в районі населеного пункту Липці. Ситуація контрольована, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 14:00.

Ворог завдав ракетного удару по місту Харків.

На Куп’янському напрямку протягом доби відбувалося шість бойових зіткнень. Сили оборони стали на заваді штурмовим діям російських загарбників поблизу населених пунктів Іванівка та Берестове. В районі Синьківки бій триває. Авіаційних ударів противник завдавав біля Новоплатонівки, а також Сергіївки та Макіївки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 15:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти двічі атакували в районі населеного пункту Липці. Ситуація контрольована, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 14:00.".