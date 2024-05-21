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Перебої з електрикою на Харківщині: в Міненерго повідомили причину

Суспільство 10:25   21.05.2024
Оксана Горун
Перебої з електрикою на Харківщині: в Міненерго повідомили причину

Міністерство енергетики поінформувало, що на Харківщині та в сусідній Полтавській області відключалися високовольтні лінії.

На Полтавщині короткостроково відключалась повітряна лінія обленерго. У результаті знеструмлювалися підстанції та приєднані до них споживачі у Полтавській та Харківській областях. Усіх споживачів заживлено. У Харківській області з технологічних причин вимикалась високовольтна повітряна лінія. Лінію введено в роботу“, – проінформувала пресслужба Міненерго.

Нагадаємо, вранці Харківобленерго попередило про додаткові відключення електрики в Харківській області. Також після ранкового ракетного удару тимчасово зупиняли рух поїздів Олексіївською гілкою метрополітену. Рух уже відновлено.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 10:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство енергетики поінформувало, що на Харківщині та в сусідній Полтавській області відключалися високовольтні лінії".