Перебої з електрикою на Харківщині: в Міненерго повідомили причину

Міністерство енергетики поінформувало, що на Харківщині та в сусідній Полтавській області відключалися високовольтні лінії.

“На Полтавщині короткостроково відключалась повітряна лінія обленерго. У результаті знеструмлювалися підстанції та приєднані до них споживачі у Полтавській та Харківській областях. Усіх споживачів заживлено. У Харківській області з технологічних причин вимикалась високовольтна повітряна лінія. Лінію введено в роботу“, – проінформувала пресслужба Міненерго.

Нагадаємо, вранці Харківобленерго попередило про додаткові відключення електрики в Харківській області. Також після ранкового ракетного удару тимчасово зупиняли рух поїздів Олексіївською гілкою метрополітену. Рух уже відновлено.