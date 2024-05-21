Перебої з електрикою на Харківщині: в Міненерго повідомили причину
Міністерство енергетики поінформувало, що на Харківщині та в сусідній Полтавській області відключалися високовольтні лінії.
“На Полтавщині короткостроково відключалась повітряна лінія обленерго. У результаті знеструмлювалися підстанції та приєднані до них споживачі у Полтавській та Харківській областях. Усіх споживачів заживлено. У Харківській області з технологічних причин вимикалась високовольтна повітряна лінія. Лінію введено в роботу“, – проінформувала пресслужба Міненерго.
Нагадаємо, вранці Харківобленерго попередило про додаткові відключення електрики в Харківській області. Також після ранкового ракетного удару тимчасово зупиняли рух поїздів Олексіївською гілкою метрополітену. Рух уже відновлено.
Читайте також: 21 травня по всій Україні будуть погодинні відключення – Укренерго
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відключення, електрика, Минэнерго, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Перебої з електрикою на Харківщині: в Міненерго повідомили причину»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 10:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство енергетики поінформувало, що на Харківщині та в сусідній Полтавській області відключалися високовольтні лінії".