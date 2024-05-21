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У Харкові – додаткові відключення електрики, метро запрацювало

Суспільство 08:18   21.05.2024
Оксана Горун
У Харкові – додаткові відключення електрики, метро запрацювало

У Харкові та області 21 травня застосовуються додаткові відключення електроенергії, повідомили в Харківобленерго.  

“У Харкові та області застосовуються додаткові відключення електроенергії. Просимо з розумінням поставитися до тимчасових незручностей“, – попередила вранці 21 травня пресслужба АТ “Харківобленерго”

Водночас пресслужба КП “Харківський метрополітен” поінформувала, що рух поїздів на Олексіївській гілці метро відновили.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що метою ранкової атаки росіян став об’єкт транспорту. У місті призупинили рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену. Нагадаємо, повітряну тривогу в Харкові оголосили о 06:43. Близько 06:50  пролунав сильний вибух. Жителі деяких районів міста повідомили про перепади напруги в мережі та відключення електрики.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 08:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області 21 травня застосовуються додаткові відключення електроенергії, повідомили в Харківобленерго".