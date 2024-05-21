В Харькове — дополнительные отключения электричества, метро заработало

В Харькове и области 21 мая применяются дополнительные отключения электроэнергии, сообщили в Харьковоблэнерго.

«В Харькове и области используются дополнительные отключения электроэнергии. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», — предупредила утром 21 мая пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

В то же время пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» проинформировала, что движение поездов на Алексеевской ветке метро восстановлено.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что целью утренней атаки россиян стал объект транспорта. В городе приостановили движение поездов на Алексеевской линии метрополитена. Напомним, воздушную тревогу в Харькове объявили в 06:43. Около 06:50 раздался сильный взрыв. Жители некоторых районов города сообщили о перепадах напряжения в сети и отключении электричества.