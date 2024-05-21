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В Харькове — дополнительные отключения электричества, метро заработало

Общество 08:18   21.05.2024
Оксана Горун
В Харькове — дополнительные отключения электричества, метро заработало Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В Харькове и области 21 мая применяются дополнительные отключения электроэнергии, сообщили в Харьковоблэнерго.  

«В Харькове и области используются дополнительные отключения электроэнергии. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», — предупредила утром 21 мая пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

В то же время пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» проинформировала, что движение поездов на Алексеевской ветке метро восстановлено.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что целью утренней атаки россиян стал объект транспорта. В городе приостановили движение поездов на Алексеевской линии метрополитена. Напомним, воздушную тревогу в Харькове объявили в 06:43. Около 06:50  раздался сильный взрыв. Жители некоторых районов города сообщили о перепадах напряжения в сети и отключении электричества.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 08:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области 21 мая применяются дополнительные отключения электроэнергии, сообщили в Харьковоблэнерго.".