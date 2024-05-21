В Харькове — дополнительные отключения электричества, метро заработало
В Харькове и области 21 мая применяются дополнительные отключения электроэнергии, сообщили в Харьковоблэнерго.
«В Харькове и области используются дополнительные отключения электроэнергии. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», — предупредила утром 21 мая пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»
В то же время пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» проинформировала, что движение поездов на Алексеевской ветке метро восстановлено.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что целью утренней атаки россиян стал объект транспорта. В городе приостановили движение поездов на Алексеевской линии метрополитена. Напомним, воздушную тревогу в Харькове объявили в 06:43. Около 06:50 раздался сильный взрыв. Жители некоторых районов города сообщили о перепадах напряжения в сети и отключении электричества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, електрика, метро, новости Харькова, отключения;
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 08:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области 21 мая применяются дополнительные отключения электроэнергии, сообщили в Харьковоблэнерго.".