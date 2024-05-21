У Харкові через обстріл відключали світло: Міненерго заявило, що всіх заживили

21 травня після ранкового обстрілу у Харкові вимикалися мережі обленерго, повідомили в Міністерстві енергетики України.

«Для недопущення технологічних порушень в обласному центрі було знеструмлено близько 190 тисяч абонентів – станом на зараз усіх заживлено», – додали в Міненерго.

Загалом в регіоні через бойові дії залишаються знеструмленими 34,2 тисячі споживачів.