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У Харкові через обстріл відключали світло: Міненерго заявило, що всіх заживили

Суспільство 12:17   21.05.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові через обстріл відключали світло: Міненерго заявило, що всіх заживили Фото: АТ “Харківобленерго”

21 травня після ранкового обстрілу у Харкові вимикалися мережі обленерго, повідомили в Міністерстві енергетики України.

«Для недопущення технологічних порушень в обласному центрі було знеструмлено близько 190 тисяч абонентів – станом на зараз усіх заживлено», – додали в Міненерго.

Загалом в регіоні через бойові дії залишаються знеструмленими 34,2 тисячі споживачів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 12:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 травня після ранкового обстрілу у Харкові вимикалися мережі обленерго, повідомили в Міністерстві енергетики України. ".