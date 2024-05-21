У Харкові через обстріл відключали світло: Міненерго заявило, що всіх заживили
Фото: АТ “Харківобленерго”
21 травня після ранкового обстрілу у Харкові вимикалися мережі обленерго, повідомили в Міністерстві енергетики України.
«Для недопущення технологічних порушень в обласному центрі було знеструмлено близько 190 тисяч абонентів – станом на зараз усіх заживлено», – додали в Міненерго.
Загалом в регіоні через бойові дії залишаються знеструмленими 34,2 тисячі споживачів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відключення, запитали, Минэнерго, обстріл, світло, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 12:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 травня після ранкового обстрілу у Харкові вимикалися мережі обленерго, повідомили в Міністерстві енергетики України. ".