Было разрушено 90% сетей: Черкасские Тишки на Харьковщине — со светом (фото)
Энергетики полностью запитали село Черкасские Тишки.
По данным АО «Харьковоблэнерго», местные жители были со светом еще в ноябре, но тогда часть села запитали по резервной схеме. Энергетикам оставалось завершить меры по повышению качества и надежности электроснабжения.
«В Черкасских Тишках работать было очень сложно, ведь повреждение электросети в результате боевых действий здесь – одни из самых серьезных в области. Было разрушено 90% электросети: почти полностью уничтожены 14 трансформаторных подстанций, повреждены практически все пролеты линий электропередачи. Не просто ремонт, а в полной замене нуждались и в опоре, и в проводах, и в электрическом оборудовании», — отметили энергетики.
Специалисты добавили, что в селе до полномасштабного вторжения было зарегистрировано 1250 точек учета, энергетики работали здесь около года.
Сейчас специалисты продолжают возобновлять электроснабжение в селе Русские Тишки – там со светом уже 95% домов, а также в селе Петровка.
«В Петровке уже запитаны первые потребители. Скорость ремонтных работ сейчас очень зависит от погодных условий», – объяснили энергетики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: запитали, світло, свет, сеть, тишки, харьковщина, Черкасские, Энергетики;
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- • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 16:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики полностью запитали село Черкасские Тишки.".