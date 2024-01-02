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Было разрушено 90% сетей: Черкасские Тишки на Харьковщине — со светом (фото)

Общество 16:45   02.01.2024
Виктория Яковенко
Было разрушено 90% сетей: Черкасские Тишки на Харьковщине — со светом (фото) Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Энергетики полностью запитали село Черкасские Тишки.

По данным АО «Харьковоблэнерго», местные жители были со светом еще в ноябре, но тогда часть села запитали по резервной схеме. Энергетикам оставалось завершить меры по повышению качества и надежности электроснабжения.

«В Черкасских Тишках работать было очень сложно, ведь повреждение электросети в результате боевых действий здесь – одни из самых серьезных в области. Было разрушено 90% электросети: почти полностью уничтожены 14 трансформаторных подстанций, повреждены практически все пролеты линий электропередачи. Не просто ремонт, а в полной замене нуждались и в опоре, и в проводах, и в электрическом оборудовании», — отметили энергетики.

Специалисты добавили, что в селе до полномасштабного вторжения было зарегистрировано 1250 точек учета, энергетики работали здесь около года.

Сейчас специалисты продолжают возобновлять электроснабжение в селе Русские Тишки – там со светом уже 95% домов, а также в селе Петровка.

«В Петровке уже запитаны первые потребители. Скорость ремонтных работ сейчас очень зависит от погодных условий», – объяснили энергетики.

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Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 16:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики полностью запитали село Черкасские Тишки.".