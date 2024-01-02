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Було зруйновано 90% мереж: Черкаські Тишки на Харківщині – зі світлом (фото)

Суспільство 16:45   02.01.2024
Вікторія Яковенко
Було зруйновано 90% мереж: Черкаські Тишки на Харківщині – зі світлом (фото) Фото: АТ “Харківобленерго”

Енергетики повністю заживили село Черкаські Тишки.

За даними АТ «Харківобленерго», місцеві жителі були зі світлом ще у листопаді, але тоді частину села заживили за резервною схемою. Енергетикам залишалося завершити заходи із підвищення якості та надійності електропостачання.

«У Черкаських Тишках працювати було дуже складно, адже пошкодження електромережі внаслідок бойових дій тут – одні з найсерйозніших в області. Було зруйновано 90% електромережі: майже повністю знищено 14 трансформаторних підстанцій, пошкоджено практично всі прольоти ліній електропередачі. Не просто ремонту, а повної заміни потребували і опори, і дроти, і електричне обладнання», – зазначили енергетики.

Фахівці додали, що у селі, до повномасштабного вторгнення було зареєстровано 1250 точок обліку, енергетики працювали тут близько року.

Наразі фахівці продовжують відновлювати електропостачання у селі Руські Тишки – там зі світлом вже 95% осель, а також у селі Петрівка.

«У Петрівці вже заживлено перших споживачів. Швидкість ремонтних робіт зараз дуже залежить від погодних умов», – пояснили енергетики.

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Фото: АТ “Харківобленерго”

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Автор: Вікторія Яковенко
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