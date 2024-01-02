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Синєгубов повідомив, що зі світлом і теплом на Харківщині після ударів РФ

Суспільство 09:26   02.01.2024
Вікторія Яковенко
Синєгубов повідомив, що зі світлом і теплом на Харківщині після ударів РФ Фото: Балаклійська міська військова адміністрація

Екстрених перебоїв електропостачання в Харківській області наразі немає, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

«Щодо теплопостачання, воно у нас надається в плановому режимі, всі абсолютно котельні, які ми планували запустити, вони наразі працюють. Якщо брати електропостачання, то, наприклад у нас були обстріли прикордонних населених пунктів. І ось лише днями у нас було без електроенергії близько 60 тисяч споживачів. Наразі залишається вже одна тисяча, тобто інших ми вже відновили, попри свята, тобто для нас свят фактично немає, для наших служб. Працюємо у, так би мовити, плановому режимі», – сказав Синєгубов.

Читайте також: Ракетний удар по Харкову: кількість поранених збільшилась – ХОВА

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 09:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Екстрених перебоїв електропостачання в Харківській області наразі немає, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.".