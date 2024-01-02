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Синегубов сообщил, что со светом и теплом на Харьковщине после ударов РФ

Общество 09:26   02.01.2024
Виктория Яковенко
Синегубов сообщил, что со светом и теплом на Харьковщине после ударов РФ Фото: Балаклейская городская военная администрация

Экстренных перебоев электроснабжения в Харьковской области на данный момент нет, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

«По теплоснабжению, оно у нас предоставляется в плановом режиме, все абсолютно котельные, которые мы планировали запустить, они сейчас работают. Если брать электроснабжение, то, например, у нас были обстрелы приграничных населенных пунктов. И вот только на днях у нас без электроэнергии было около 60 тысяч потребителей. Сейчас остается уже одна тысяча, то есть других мы уже восстановили, несмотря на праздники, то есть для нас праздников фактически нет, для наших служб. Работаем в, так сказать, плановом режиме», — сказал Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 09:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экстренных перебоев электроснабжения в Харьковской области на данный момент нет, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.".