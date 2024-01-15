У ще одне село на Харківщині частково повернули світло
Фото: АТ “Харківобленерго”
Енергетики заживили усіх абонентів, які наразі проживають у селі Шаповалівка Дергачівської громади.
В АТ «Харківобленерго» повідомили: щоб повернути світло в будинки жителів, енергетики виконали великий обсяг робіт: відновили високовольтну лінію, замінили трансформатор, опори та дроти.
«Тут складний рельєф, який не дозволяв нам певний час працювати. Зараз земля замерзла, і наша техніка змогла проїхати. Наразі всі, хто постійно проживає у селі, – зі світлом», – зазначили фахівці.
За даними енергетиків, до повномасштабного вторгнення у селі було зареєстровано близько 60-ти точок обліку. Наразі там живуть 12 людей.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: абоненты, вернули, запитали, світло, харківщина, Энергетики;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 13:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики заживили усіх абонентів, які наразі проживають у селі Шаповалівка Дергачівської громади.".