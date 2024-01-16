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Скільки населених пунктів на Харківщині досі без світла: дані Синєгубова

Суспільство 14:05   16.01.2024
Вікторія Яковенко
Скільки населених пунктів на Харківщині досі без світла: дані Синєгубова

На Харківщині станом на 16 січня електроенергії немає у близько 60 населених пунктах. Це майже 16 тисяч абонентів.

«Ми за добу під’єднуємо близько 1000 точок. А зникає внаслідок ворожих обстрілів 1000-1200. Навіть коли наші працівники працювали над відновленням, наприклад, на Липецькому напрямку, то вони потрапили під ворожий обстріл. Ми, в тому числі, це приводимо, як аргумент для людей. Хоча десь залишається 100 осіб, десь 10 осіб, ми все одно будемо там намагатися відновити електромережі. Однак, це будівництво з нуля. Ми людям кажемо, що доцільніше виїхати, ніж наражати на небезпеку і себе і працівників», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 14:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині станом на 16 січня електроенергії немає у близько 60 населених пунктах. Це майже 16 тисяч абонентів.".