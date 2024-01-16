Головні новини Харкова 16.01: евакуація, загиблі у вогні, зруйнована школа
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
14:42
Наслідки ворожих ударів по Вовчанську показали правоохоронці
«15 січня близько 21:50 ЗС РФ вдарили керованою авіабомбою по цивільному підприємству у Вовчанську. Будівля повністю зруйнована. Згодом російські військові вже з артилерії обстріляли міський парк: пошкоджені памʼятники», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
14:15
На Харківщині РФ посилила обстріли прикордоння, тим часом без світла в регіоні залишаються близько 16 тисяч абонентів
В етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов розповів:
🔹про посилення ворожих обстрілів та чому оголосили обов’язкову евакуацію з двох громад Куп’янщини,
🔹скільки грошей нарахували жителям, чиє житло пошкодила РФ,
🔹про ситуацію зі світлом в регіоні.
12:47
Сім’я переселенців з вісьмома дітьми отримала новий дім на Харківщині
Будинок звели у Пісочинській громаді для прийомної родини Дрильчуків, які через агресію РФ втратили будинок у селищі Дворічна, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Для дитячого будинку сімейного типу збудували енергоефективну оселю, у якій все передбачено для розвитку, навчання та комфортного життя дітей», – додав Синєгубов.
Загалом на Харківщині в межах проєкту «Адреса дитинства» зводять будинки для двох великих прийомних родин.
11:15
На Харківщині оголосили обов’язкову евакуацію з двох громад
“Враховуючи безпекову ситуацію, запроваджуємо обов’язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Курилівської громад Куп’янського району”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
08:59
Двоє чоловіків загинули й один постраждав у пожежах на Харківщині
У Харкові минулого вечора сталася смертельна пожежа у 12-поверхівці на вул. Тарасівській. Загинув 55-річний чоловік, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. Ще один загиблий через вогонь – у селі Довжик Богодухівського району. Там згорів приватний будинок. У ще одній пожежі постраждав 50-річний чоловік – НП сталася у Таранівці Зміївського району.
08:33
По Харківщині били авіабомбами та з РСЗВ – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ скинула керовані авіабомби на село Веселе Харківського району.
“Пошкоджено будівлю школи, зруйновано будівлю клубу. Без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.
З РСЗВ били по Вовчанську. Там є руйнування, що обійшлося без постраждалих. Загалом під обстрілами за добу було близько 20 населених пунктів регіону.
07:14
Армія РФ завдала авіаударів по двох населених пунктах Харківщини – Генштаб
Під авіаударами ворога були Веселе та Берестове Харківської області, повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили дві атаки ворога біля Синьківки Харківської області“, – поінформували в Генштабі.
07:00
Вночі в Харкові оголошували тривогу через балістику
Ніч у Харкові пройшла з однією повітряною тривогою. Вона звучала з 00:57 до 01:38. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу балістики.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 14:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".