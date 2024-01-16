Головні новини Харкова 16.01: евакуація, загиблі у вогні, зруйнована школа

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

14:42

Наслідки ворожих ударів по Вовчанську показали правоохоронці

«15 січня близько 21:50 ЗС РФ вдарили керованою авіабомбою по цивільному підприємству у Вовчанську. Будівля повністю зруйнована. Згодом російські військові вже з артилерії обстріляли міський парк: пошкоджені памʼятники», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

14:15

На Харківщині РФ посилила обстріли прикордоння, тим часом без світла в регіоні залишаються близько 16 тисяч абонентів

В етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов розповів:

🔹про посилення ворожих обстрілів та чому оголосили обов’язкову евакуацію з двох громад Куп’янщини,

🔹скільки грошей нарахували жителям, чиє житло пошкодила РФ,

🔹про ситуацію зі світлом в регіоні.

12:47

Сім’я переселенців з вісьмома дітьми отримала новий дім на Харківщині

Будинок звели у Пісочинській громаді для прийомної родини Дрильчуків, які через агресію РФ втратили будинок у селищі Дворічна, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Для дитячого будинку сімейного типу збудували енергоефективну оселю, у якій все передбачено для розвитку, навчання та комфортного життя дітей», – додав Синєгубов.

Загалом на Харківщині в межах проєкту «Адреса дитинства» зводять будинки для двох великих прийомних родин.

11:15

На Харківщині оголосили обов’язкову евакуацію з двох громад

“Враховуючи безпекову ситуацію, запроваджуємо обов’язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Курилівської громад Куп’янського району”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

08:59

Двоє чоловіків загинули й один постраждав у пожежах на Харківщині

У Харкові минулого вечора сталася смертельна пожежа у 12-поверхівці на вул. Тарасівській. Загинув 55-річний чоловік, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. Ще один загиблий через вогонь – у селі Довжик Богодухівського району. Там згорів приватний будинок. У ще одній пожежі постраждав 50-річний чоловік – НП сталася у Таранівці Зміївського району.

08:33

По Харківщині били авіабомбами та з РСЗВ – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ скинула керовані авіабомби на село Веселе Харківського району.

“Пошкоджено будівлю школи, зруйновано будівлю клубу. Без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.

З РСЗВ били по Вовчанську. Там є руйнування, що обійшлося без постраждалих. Загалом під обстрілами за добу було близько 20 населених пунктів регіону.

07:14

Армія РФ завдала авіаударів по двох населених пунктах Харківщини – Генштаб

Під авіаударами ворога були Веселе та Берестове Харківської області, повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили дві атаки ворога біля Синьківки Харківської області“, – поінформували в Генштабі.

07:00

Вночі в Харкові оголошували тривогу через балістику

Ніч у Харкові пройшла з однією повітряною тривогою. Вона звучала з 00:57 до 01:38. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу балістики.