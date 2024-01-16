Якого лиха наробила в Харкові ракета ймовірно з КНДР, розповів генпрокурор

Внаслідок удару по центру Харкова 2 січня ракетою, країну виробництва якої зараз перевіряють, постраждали 14 цивільних, серед них 9-річна дитина. Згодом одна із поранених, заслужена артистка України, померла у лікарні.

Про це повідомив в етері телемарафону генеральний прокурор України Андрій Костін.

Також, за його даними, зазнали руйнувань та пошкоджень 13 багатоповерхових будинків, 7 нежитлових приміщень та 12 транспортних засобів.

“Наразі тільки є інформація попередня, науково-технічна експертиза, дані якої говорять про те, що випущена 2 січня по центральній частині Харкова балістична ракета не є російською і, ймовірно, виготовлена в Північній Кореї. Тривають експертизи комплексні, які мають остаточно підтвердити походження цієї ракети“, – повідомив Костін.

Також ГПУ перевіряє інформацію щодо ракетних ударів по інших населених пунктах.

“Це, зазвичай, міста ближче до лінії фронту. Балістичні ракети мають обмежену дистанцію, тому ми перевіряємо Харківщину, Запоріжжя, Одещину. Як тільки буде нова інформація, ми миттєво ознайомимо з нею українців“, – запевнив генпрокурор.

Нагадаємо, близько 7:30 2 січня військові РФ завдали ракетного удару по цивільних об’єктах у центрі Харкова. Було зафіксовано три влучання у Шевченківському районі. Дві людини загинули, ще 62 були поранені.

4 січня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив: США мають інформацію, що Північна Корея передала РФ партію балістичних ракет і пускових установок до них, які вже були застосовані для ударів по Україні.

Після удару по Харкову фахівці не змогли одразу встановити тип ракет. 5 січня було проведено додатковий огляд найбільш уцілілого боєприпасу, розповів речник облпрокуратури Дмитро Чубенко. Він припустив, що цю ракету могла надати РФ Північна Корея.

Про результати попередньої науково-технічної експертизи, згідно з якою вказана ракета є ракетою малої дальності, розробленою Північною Кореєю, генпрокурор Андрій Костін повідомляв 11 січня.