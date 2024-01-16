Какой беды наделала в Харькове вероятно северокорейская ракета, сообщили в ГПУ

В результате удара по центру Харькова 2 января ракетой, страну производства которой сейчас проверяют, пострадали 14 гражданских, среди них 9-летний ребенок. Впоследствии одна из раненых, заслуженная артистка Украины, умерла в больнице.

Об этом сообщил в эфире телемарафона генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Также, по его данным, подверглись разрушениям и повреждениям 13 многоэтажных домов, 7 нежилых помещений и 12 транспортных средств.

«Сейчас только есть информация предварительная, научно-техническая экспертиза, данные которой говорят о том, что выпущенная 2 января по центральной части Харькова баллистическая ракета не является российской и, вероятно, изготовлена в Северной Корее. Продолжаются экспертизы комплексные, которые должны окончательно подтвердить происхождение этой ракеты», — сообщил Костин.

Также ГПУ проверяет информацию о ракетных ударах по другим населенным пунктам.

«Это, как правило, города ближе к линии фронта. Баллистические ракеты имеют ограниченную дистанцию, поэтому мы проверяем Харьковскую, Запорожскую, Одесскую области. Как только будет новая информация, мы мгновенно ознакомим с ней украинцев», — заверил генпрокурор.

Напомним, около 7:30 2 января военные РФ нанесли ракетный удар по гражданским объектам в центре Харькова. Были зафиксированы три попадания в Шевченковском районе. Два человека погибли, еще 62 были ранены.

4 января координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил: США располагают информацией о том, что Северная Корея передала РФ партию баллистических ракет и пусковых установок к ним, которые уже были применены для ударов по Украине.

После удара по Харькову специалисты не смогли сразу установить тип ракет. 5 января был проведен дополнительный осмотр наиболее уцелевшего боеприпаса, рассказал спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко. Он предположил, что эту ракету могла предоставить РФ Северная Корея.

О результатах предварительной научно-технической экспертизы, согласно которой указанная ракета является ракетой малой дальности, разработанной Северной Кореей, генпрокурор Андрей Костин сообщал 11 января.