Какой беды наделала в Харькове вероятно северокорейская ракета, сообщили в ГПУ
В результате удара по центру Харькова 2 января ракетой, страну производства которой сейчас проверяют, пострадали 14 гражданских, среди них 9-летний ребенок. Впоследствии одна из раненых, заслуженная артистка Украины, умерла в больнице.
Об этом сообщил в эфире телемарафона генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
Также, по его данным, подверглись разрушениям и повреждениям 13 многоэтажных домов, 7 нежилых помещений и 12 транспортных средств.
«Сейчас только есть информация предварительная, научно-техническая экспертиза, данные которой говорят о том, что выпущенная 2 января по центральной части Харькова баллистическая ракета не является российской и, вероятно, изготовлена в Северной Корее. Продолжаются экспертизы комплексные, которые должны окончательно подтвердить происхождение этой ракеты», — сообщил Костин.
Также ГПУ проверяет информацию о ракетных ударах по другим населенным пунктам.
«Это, как правило, города ближе к линии фронта. Баллистические ракеты имеют ограниченную дистанцию, поэтому мы проверяем Харьковскую, Запорожскую, Одесскую области. Как только будет новая информация, мы мгновенно ознакомим с ней украинцев», — заверил генпрокурор.
Напомним, около 7:30 2 января военные РФ нанесли ракетный удар по гражданским объектам в центре Харькова. Были зафиксированы три попадания в Шевченковском районе. Два человека погибли, еще 62 были ранены.
4 января координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил: США располагают информацией о том, что Северная Корея передала РФ партию баллистических ракет и пусковых установок к ним, которые уже были применены для ударов по Украине.
После удара по Харькову специалисты не смогли сразу установить тип ракет. 5 января был проведен дополнительный осмотр наиболее уцелевшего боеприпаса, рассказал спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко. Он предположил, что эту ракету могла предоставить РФ Северная Корея.
О результатах предварительной научно-технической экспертизы, согласно которой указанная ракета является ракетой малой дальности, разработанной Северной Кореей, генпрокурор Андрей Костин сообщал 11 января.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: 2 января, ГПУ, кндр, костин, ракета, северная корея, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 20:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара по центру Харькова 2 января ракетой, страну производства которой сейчас проверяют, пострадали 14 гражданских, среди них 9-летний ребенок. Впоследствии одна из раненых, заслуженная артистка Украины, умерла в больнице.".