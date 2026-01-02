Live

Общество 08:08   02.01.2026
Виктория Яковенко
Новости Харькова – главное за 2 января: БпЛА атаковали Чугуев, ряд пожаров

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

08:08

Пожары на Харьковщине: два человека погибли, трое пострадали

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в городе Змиев произошел пожар в частном доме – горело деревянное перекрытие на площади 10 м кв. Погиб 80-летний мужчина.

«При ликвидации пожара в пятиэтажном доме в Салтовском районе спасен 65-летний мужчина. Он получил отравление угарным газом. Также отравился угарным газом другой мужчина, 1963 года рождения. Причина пожара – неосторожность с огнем», — отметили спасатели.

В селе Мартовое произошел пожар площадью 5 м кв в частном доме. На месте обнаружили тело 74-летнего мужчины. Причина возгорания – неосторожность при курении.

Также ночью горел частный дом в селе Шляховое. Ожоги получила 58-летняя женщина.

В результате российских ударов пожары произошли в Чугуевском и Купянском районах.

06:47

Накануне около 21:45 враг атаковал Чугуев беспилотниками

«В результате имеем попадание в нежилое здание в одном из микрорайонов. Пострадавших нет, однако разбиты окна в нескольких домах. Всем жителям, чье жилье пострадало, будет оказана вся необходимая помощь», — сообщила мэр Чугуева Галина Минаева.

Отметим, что в Харькове ночь прошла без воздушной тревоги. Однако над регионом фиксировали вражеские дроны. В частности, около 02:00 в Воздушных силах ВСУ предупреждали о БпЛА, державших курс на Изюм.

Напомним, 1 января враг ударил по харьковскому экопарку. Взрывы слышали после 11:00. КАБ попал в землю. В результате удара погибли птицы и пострадали львы. Также пострадала волонтер, которая помогала ухаживать за птицами, рассказал журналистам руководитель экопарка Иван Достов. Он сообщил, что разрушения получили три здания: для птиц, для хищных животных и еще одно сооружение, которое было построено недавно и еще не эксплуатировалось. Слухи в сети о том, что после обстрела из экопарка сбежали тигры и львы, опроверг глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

Кроме этого, вечером ударные БпЛА с искусственным интеллектом V2U атаковали Холодногорский район. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что повреждено хозяйственное сооружение. Без погибших и пострадавших.

