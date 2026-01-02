Три атаки на севере Харьковщины, на Купянщине – без штурмов: Генштаб на 08:00

Где за прошедшие сутки атаковал враг на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении наступательных действий враг не зафиксировали.

Из авиации оккупанты ударили по поселку Лесное.

«Вчера противник нанес один ракетный и 51 авиационный удар, применил одну ракету и сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме этого, совершил 3508 обстрелов, в том числе 49 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6237 дронов-камикадзе», — отметили в Генштабе.

Напомним, 1 января враг ударил по харьковскому экопарку. Взрывы слышали после 11:00. КАБ попал в землю. В результате удара погибли птицы и пострадали львы. Также пострадала волонтер, которая помогала ухаживать за птицами, рассказал журналистам руководитель экопарка Иван Достов. Он сообщил, что разрушения получили три здания: для птиц, для хищных животных и еще одно сооружение, которое было построено недавно и еще не эксплуатировалось. Слухи в сети о том, что после обстрела из экопарка сбежали тигры и львы, опроверг глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.