Live

Три атаки на севере Харьковщины, на Купянщине – без штурмов: Генштаб на 08:00

Фронт 08:17   02.01.2026
Виктория Яковенко
Три атаки на севере Харьковщины, на Купянщине – без штурмов: Генштаб на 08:00 Фото: Генштаб ВСУ

Где за прошедшие сутки атаковал враг на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

ГШ о Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении наступательных действий враг не зафиксировали.

ГШ о Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ

Из авиации оккупанты ударили по поселку Лесное.

«Вчера противник нанес один ракетный и 51 авиационный удар, применил одну ракету и сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме этого, совершил 3508 обстрелов, в том числе 49 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6237 дронов-камикадзе», — отметили в Генштабе.

Напомним, 1 января враг ударил по харьковскому экопарку. Взрывы слышали после 11:00. КАБ попал в землю. В результате удара погибли птицы и пострадали львы. Также пострадала волонтер, которая помогала ухаживать за птицами, рассказал журналистам руководитель экопарка Иван Достов. Он сообщил, что разрушения получили три здания: для птиц, для хищных животных и еще одно сооружение, которое было построено недавно и еще не эксплуатировалось. Слухи в сети о том, что после обстрела из экопарка сбежали тигры и львы, опроверг глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

Читайте также: Пожары на Харьковщине: два человека погибли, трое пострадали

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Россияне в Новый год «расслабились» на Харьковщине, известны их цели на январь
Россияне в Новый год «расслабились» на Харьковщине, известны их цели на январь
01.01.2026, 22:00
От 18 мороза — до 3 тепла, шквалы: прогноз по Харькову и области на 2 января
От 18 мороза — до 3 тепла, шквалы: прогноз по Харькову и области на 2 января
01.01.2026, 20:40
Новости Харькова – главное за 2 января: БпЛА атаковали Чугуев, ряд пожаров
Новости Харькова – главное за 2 января: БпЛА атаковали Чугуев, ряд пожаров
02.01.2026, 09:05
Залоги определил ВАКС пятерым нардепам, среди которых харьковчанин Пивоваров
Залоги определил ВАКС пятерым нардепам, среди которых харьковчанин Пивоваров
01.01.2026, 18:20
Как сегодня, 2 января, будут отключать свет на Харьковщине – график
Как сегодня, 2 января, будут отключать свет на Харьковщине – график
02.01.2026, 07:03
Взрыв слышали в Харькове: что известно
Взрыв слышали в Харькове: что известно
02.01.2026, 09:25

Новости по теме:

01.01.2026
Сегодня 1 января 2026: какой праздник и день в истории
31.12.2025
В РФ нашелся генерал, который «освободил» Купянск: что наобещал — реакция ВСУ
31.12.2025
Бои на Новый год: на фронте в Харьковской области уже было 7 атак 31 декабря
31.12.2025
«Купянск не потерян» — итоги от DeepState за 2025-й, прогноз на следующий год
31.12.2025
Россияне атаковали на Харьковщине 12 раз: утренняя сводка Генштаба ВСУ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Три атаки на севере Харьковщины, на Купянщине – без штурмов: Генштаб на 08:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 января 2026 в 08:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Где за прошедшие сутки атаковал враг на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".