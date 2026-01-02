Пожары на Харьковщине: два человека погибли, трое пострадали

За прошедшие сутки в Харьковской области произошло два возгорания из-за вражеских обстрелов. Также в регионе были и бытовые пожары, в результате которых есть погибшие и пострадавшие.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в городе Змиев произошел пожар в частном доме – горело деревянное перекрытие на площади 10 м кв. Погиб 80-летний мужчина. Причину возникновения возгорания устанавливают.

«При ликвидации пожара в жилом пятиэтажном доме в Салтовском районе спасли 65-летнего мужчину. Он получил отравление угарным газом. Также отравился угарным газом другой мужчина, 1963 года рождения. В квартире на третьем этаже горели домашние вещи. Причина пожара – неосторожность с огнем», — отметили спасатели.

В селе Мартовое произошел пожар площадью 5 м кв в частном доме. На месте обнаружили тело 74-летнего мужчины. Причина возгорания – неосторожность при курении.

Также ночью горел частный дом в селе Шляховое. Ожоги получила 58-летняя женщина.

«В доме горели три комнаты, перекрытие и пристройка к нему на площади 60 м кв. Причина пожара – неосторожность с огнем», — добавили в ГСЧС.

В результате российских ударов пожары произошли в Чугуевском и Купянском районах.

«В поселке Великий Бурлук вражеский БпЛА попал в нежилое здание, вызвав пожар площадью 5 м кв. В селе Клугино-Башкировка попадания пришлось рядом с хозяйственным зданием, в котором горела облицовка на площади 2 м кв», — рассказали спасатели.

Напомним, 1 января около 21:45 враг атаковал Чугуев беспилотниками. Под ударом оказалось нежилое здание в одном из микрорайонов, сообщила мэр Галина Минаева.