Пожежі на Харківщині: дві людини загинули, троє постраждали

Події 08:04   02.01.2026
Вікторія Яковенко
Впродовж минулої доби в Харківській області сталося два загоряння через ворожі обстріли. Також в регіоні були і побутові пожежі, внаслідок яких є загиблі та постраждалі.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, у місті Зміїв сталася пожежа у приватному будинку – горіло дерев’яне перекриття на площі 10 м кв. Загинув 80-річний чоловік. Причину виникнення загоряння встановлюють.

«Під час ліквідації пожежі у житловому п’ятиповерховому будинку у Салтівському районі врятовано 65-річного чоловіка. Він отримав отруєння чадним газом. Також отруївся чадним газом інший чоловік, 1963 року народження. У квартирі на третьому поверсі горіли домашні речі на площі пів квадратного метра. Причина пожежі — необережність з вогнем», – зазначили рятувальники.

В селі Мартове сталась пожежа площею 5 м кв у приватному будинку. На місці виявили тіло 74-річного чоловіка. Причина загоряння – необережність під час паління.

Також вночі горів приватний дім у селі Шляхове. Опіки отримала 58-річна жінка.

«В будинку горіли три кімнати, перекриття та прибудова до нього на площі 60 м кв. Причина пожежі — необережність з вогнем», – додали в ДСНС.

Внаслідок російських ударів пожежі сталися в Чугуївському та Куп’янському районах.

«У селищі Великий Бурлук ворожий БпЛА влучив у нежитлову будівлю, спричинивши пожежу площею 5 м кв. В селі Клугино-Башкирівка влучання прийшлось поряд із господарчою будівлею, в якій горіло облицювання на площі 2 м кв», – розповіли рятувальники.

Нагадаємо, 1 січня близько 21:45 ворог атакував Чугуїв безпілотниками. Під ударом опинилася нежитлова будівля в одному з мікрорайонів, повідомила мер Галина Мінаєва.

Автор: Вікторія Яковенко
