Три атаки на півночі Харківщини, на Куп’янщині – без штурмів: Генштаб на 08:00

Де минулої доби атакував ворог на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

З авіації окупанти вдарили по селищу Лісне.

«Вчора противник завдав одного ракетного та 51 авіаційний удар, застосував одну ракету та скинув 151 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 3508 обстрілів, зокрема 49 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6237 дронів-камікадзе», – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, 1 січня ворог вдарив по харківському екопарку. Вибухи чули після 11:00. КАБ влучив у землю. Внаслідок удару загинули птахи та постраждали леви. Також постраждала волонтерка, яка допомагала доглядати птахів, розповів журналістам керівник екопарку Іван Достов. Він повідомив, що руйнувань зазнали три будівлі: для птахів, для хижих тварин і ще одна споруда, яка була зведена нещодавно і ще не експлуатувалася. Чутки в мережі про те, що після обстрілу з екопарку втекли тигри та леви, спростував голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.