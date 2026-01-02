Повреждены экопарк и дома: чем атаковала РФ Харьковщину за прошедшие сутки
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и семь населенных пунктов области, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.
В результате обстрелов пострадали два человека: 44-летняя женщина в поселке Лесное, в поселке Великий Бурлук 84-летняя женщина.
По данным главы ХОВА, враг выпустил на регионе два КАБа, четыре БпЛА типа «Герань-2», одну «Молнию», два FPV-дрона, тип еще пяти БпЛА устанавливают.
Из-за ударов РФ в селе Барановка поврежден частный дом, в поселке Великий Бурлук – семь домов и электросети, в Лесном – частный дом и экопарк, в селе Бугаевка – авто, в Чугуеве пострадали дом, магазин, электросети и две машины.
Напомним, 1 января враг ударил по харьковскому экопарку. Взрывы слышали после 11:00. КАБ попал в землю. В результате удара погибли птицы и пострадали львы. Также пострадала волонтер, которая помогала ухаживать за птицами, рассказал журналистам руководитель экопарка Иван Достов. Он сообщил, что разрушения получили три здания: для птиц, для хищных животных и еще одно сооружение, которое было построено недавно и еще не эксплуатировалось. Слухи в сети о том, что после обстрела из экопарка сбежали тигры и львы, опроверг глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.
Кроме этого, вечером ударные БпЛА с искусственным интеллектом V2U атаковали Холодногорский район. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что повреждено хозяйственное сооружение. Без погибших и пострадавших.
