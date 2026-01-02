Пошкоджені екопарк та будинки: чим атакувала РФ Харківщину минулої доби

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і сім населених пунктів області, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали дві людини: у селищі Лісне – 44-річна жінка, у селищі Великий Бурлук – 84-річна жінка.

За даними голови ХОВА, ворог випустив на регіоні два КАБи, чотири БпЛА типу «Герань-2», одну «Молнию», два FPV-дрони, тип ще п’яти БпЛА встановлюють.

Через удари РФ у селі Баранівка пошкоджений приватний будинок, у селищі Великий Бурлук – сім будинків та електромережі, у Лісному – приватний дім та екопарк, у селі Бугаївка – авто, в Чугуєві постраждали будинок, магазин, електромережі та дві машини.

Нагадаємо, 1 січня ворог вдарив по харківському екопарку. Вибухи чули після 11:00. КАБ влучив у землю. Внаслідок удару загинули птахи та постраждали леви. Також постраждала волонтерка, яка допомагала доглядати птахів, розповів журналістам керівник екопарку Іван Достов. Він повідомив, що руйнувань зазнали три будівлі: для птахів, для хижих тварин і ще одна споруда, яка була зведена нещодавно і ще не експлуатувалася. Чутки в мережі про те, що після обстрілу з екопарку втекли тигри та леви, спростував голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Крім цього, ввечері ударні БпЛА зі штучним інтелектом V2U атакували Холодногірський район. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що пошкоджена господарська споруда. Без загиблих та постраждалих.