Сколько домов пострадало в Харькове в декабре, сообщил Терехов

Общество 11:05   02.01.2026
Виктория Яковенко
Сколько домов пострадало в Харькове в декабре, сообщил Терехов Фото: Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что в последний месяц 2025 года враг в большинстве случаях целил по объектам бизнеса и критической инфраструктуре. Однако жилищный сектор также задело взрывными волнами.

По данным городского головы, в декабре пострадали 44 дома.

«Разрушения зафиксированы как в частном секторе, так и в многоквартирной застройке. Все выбитые окна, а это всего 361 контур, мы уже закрыли. Также провели ремонт кровель там, где это было необходимо», — рассказал Терехов.

Он также заверил, что все собственники поврежденного имущества уже внесены в реестры на получение государственной компенсации по программе «єВідновлення».

«Кроме жилья, есть повреждения и другого городского имущества: пострадали тепловые объекты, транспортная инфраструктура и сети уличного освещения», — добавил мэр.

Напомним, мэр Игорь Терехов информировал, что за 2025 год Харьков пережил 728 обстрелов. Россияне заставляли пережить горожан страх, тьму и боль, однако город продолжает жить, констатировал он. За год пострадали 973 человека, из них 106 детей. Погибших – 41, россияне убили троих детей.

Утром 2 января в Харькове слышали взрыв, в Белгороде было «громко»

Автор: Виктория Яковенко
