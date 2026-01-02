Сколько домов пострадало в Харькове в декабре, сообщил Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что в последний месяц 2025 года враг в большинстве случаях целил по объектам бизнеса и критической инфраструктуре. Однако жилищный сектор также задело взрывными волнами.
По данным городского головы, в декабре пострадали 44 дома.
«Разрушения зафиксированы как в частном секторе, так и в многоквартирной застройке. Все выбитые окна, а это всего 361 контур, мы уже закрыли. Также провели ремонт кровель там, где это было необходимо», — рассказал Терехов.
Он также заверил, что все собственники поврежденного имущества уже внесены в реестры на получение государственной компенсации по программе «єВідновлення».
«Кроме жилья, есть повреждения и другого городского имущества: пострадали тепловые объекты, транспортная инфраструктура и сети уличного освещения», — добавил мэр.
Напомним, мэр Игорь Терехов информировал, что за 2025 год Харьков пережил 728 обстрелов. Россияне заставляли пережить горожан страх, тьму и боль, однако город продолжает жить, констатировал он. За год пострадали 973 человека, из них 106 детей. Погибших – 41, россияне убили троих детей.
