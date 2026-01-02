Скільки будинків постраждало в Харкові в грудні, повідомив Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що в останній місяць 2025 року ворог здебільшого цілив по об’єктах бізнесу та критичній інфраструктурі. Однак житловий сектор також зачепило вибуховими хвилями.

За даними міського голови, у грудні постраждали 44 будинки.

«Руйнування зафіксовані як у приватному секторі, так і в багатоквартирній забудові. Всі вибиті вікна, а це загалом 361 контур, ми вже закрили. Також провели ремонти покрівель там, де це було необхідно», – розповів Терехов.

Він також запевнив, що всі власники пошкодженого майна вже внесені до реєстрів на отримання державної компенсації за програмою «єВідновлення».

«Крім житла, маємо пошкодження й іншого міського майна: постраждали теплові об’єкти, транспортна інфраструктура та мережі вуличного освітлення», – додав мер.

Нагадаємо, мер Ігор Терехов інформував, що за 2025 рік Харків пережив 728 обстрілів. Росіяни змушували пережити городян страх, темряву та біль, проте місто продовжує жити, констатував він. За рік постраждали 973 особи, з них 106 дітей. Загиблих – 41, росіяни вбили трьох дітей.