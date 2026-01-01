Live

Цифри, за якими стоять люди – Терехов підбив підсумки 2025 року

Події 14:05   01.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото: Харківська міськрада

Мер Ігор Терехов розповів, що за 2025 рік Харків пережив 728 обстрілів. Росіяни змушували пережити городян страх, темряву та біль, проте місто продовжує жити, констатував він.

У Харкові тривога звучала 1826 разів – вона тривала 2590 годин 56 хвилин або 108 діб. Тим часом в області тривогу оголошували 2403 рази – її загальна тривалість становила 4791 годину 20 хвилин або 200 діб.

“Загальна тривалість тривог у місті зменшилась на 2201 годину — на 46% менше, ніж по області. Це важливо для роботи, навчання, лікарень, транспорту — для нашого щоденного життя”, – зазначив мер.

За рік постраждали 973 особи, з них 106 дітей. Загиблих – 41, росіяни вбили трьох дітей.

Обстріли Харкова за 2025 рік

“Кожна цифра — це чиєсь ім’я, сім’я, зруйнований дім, чиясь ніч без сну. І водночас — це про нашу силу: швидко відновлювати, допомагати одне одному, тримати місто в русі, рятувати і лікувати”, – додав міський голова.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
