Цифри, за якими стоять люди – Терехов підбив підсумки 2025 року

Мер Ігор Терехов розповів, що за 2025 рік Харків пережив 728 обстрілів. Росіяни змушували пережити городян страх, темряву та біль, проте місто продовжує жити, констатував він.

У Харкові тривога звучала 1826 разів – вона тривала 2590 годин 56 хвилин або 108 діб. Тим часом в області тривогу оголошували 2403 рази – її загальна тривалість становила 4791 годину 20 хвилин або 200 діб.

“Загальна тривалість тривог у місті зменшилась на 2201 годину — на 46% менше, ніж по області. Це важливо для роботи, навчання, лікарень, транспорту — для нашого щоденного життя”, – зазначив мер.

За рік постраждали 973 особи, з них 106 дітей. Загиблих – 41, росіяни вбили трьох дітей.

“Кожна цифра — це чиєсь ім’я, сім’я, зруйнований дім, чиясь ніч без сну. І водночас — це про нашу силу: швидко відновлювати, допомагати одне одному, тримати місто в русі, рятувати і лікувати”, – додав міський голова.