Цифры, за которыми стоят люди – Терехов подвел итоги 2025 года

Мэр Игорь Терехов рассказал, что за 2025 год Харьков пережил 728 обстрелов. Россияне заставляли пережить горожан страх, темноту и боль, однако город продолжает жить, констатировал он.

В Харькове тревога звучала 1826 раз – она длилась 2590 часов 56 минут или 108 суток. Тем временем в области тревогу объявляли 2403 раз – ее общая продолжительность составила 4791 часов 20 минут или 200 суток.

«Длительность тревог в городе уменьшилась на 2201 час — на 46% меньше, чем по области. Это важно для работы, учебы, больниц, транспорта — для нашей повседневной жизни», – отметил мэр.

За год пострадали 973 человека, из них 106 детей. Погибших – 41, россияне убили троих детей.

«Каждая цифра — чье-то имя, семья, разрушенный дом, чья-то ночь без сна. И одновременно это о нашей силе: быстро восстанавливать, помогать друг другу, держать город в движении, спасать и лечить», – добавил городской голова.