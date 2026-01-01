Live

Цифры, за которыми стоят люди – Терехов подвел итоги 2025 года

Общество 14:05   01.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Цифры, за которыми стоят люди – Терехов подвел итоги 2025 года Фото: Харьковский горсовет

Мэр Игорь Терехов рассказал, что за 2025 год Харьков пережил 728 обстрелов. Россияне заставляли пережить горожан страх, темноту и боль, однако город продолжает жить, констатировал он.

В Харькове тревога звучала 1826 раз – она длилась 2590 часов 56 минут или 108 суток. Тем временем в области тревогу объявляли 2403 раз – ее общая продолжительность составила 4791 часов 20 минут или 200 суток.

«Длительность тревог в городе уменьшилась на 2201 час — на 46% меньше, чем по области. Это важно для работы, учебы, больниц, транспорта — для нашей повседневной жизни», – отметил мэр.

За год пострадали 973 человека, из них 106 детей. Погибших – 41, россияне убили троих детей.

Обстрелы Харькова за 2025 год

«Каждая цифра — чье-то имя, семья, разрушенный дом, чья-то ночь без сна. И одновременно это о нашей силе: быстро восстанавливать, помогать друг другу, держать город в движении, спасать и лечить», – добавил городской голова.

Читайте также: Утром 1 января РФ обстреляла экопарк под Харьковом (дополнено)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Утром 1 января РФ обстреляла экопарк под Харьковом (дополнено)
Утром 1 января РФ обстреляла экопарк под Харьковом (дополнено)
01.01.2026, 12:43
Сияющий новогодний Харьков показал Терехов в поздравлении (видео)
Сияющий новогодний Харьков показал Терехов в поздравлении (видео)
31.12.2025, 20:34
Новости Харькова – главное за 1 января: обстрел пригорода, «прилеты» по домам
Новости Харькова – главное за 1 января: обстрел пригорода, «прилеты» по домам
01.01.2026, 14:32
Зеленский о мире, ИИ Путин о победе, Лукашенко о женщине: обращения лидеров
Зеленский о мире, ИИ Путин о победе, Лукашенко о женщине: обращения лидеров
01.01.2026, 11:16
График движения изменят: как будет работать метро в Харькове 1 и 2 января
График движения изменят: как будет работать метро в Харькове 1 и 2 января
31.12.2025, 12:17
Об опасной погоде на Харьковщине предупреждают жителей – что ожидается
Об опасной погоде на Харьковщине предупреждают жителей – что ожидается
01.01.2026, 14:45

Новости по теме:

31.12.2025
Дети провалились под лед: курсант харьковского вуза помог их спасти (видео)
30.12.2025
Почему ребенок не «перерастет» травму и как ему помочь: советы психологов
23.12.2025
Сколько детей родилось на Харьковщине за 11 месяцев
20.12.2025
Подозрение получила судья, которая сбила двух детей в Харькове
19.12.2025
Двоих детей сбили в Харькове: за рулем Hyundai была судья, подробности (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Цифры, за которыми стоят люди – Терехов подвел итоги 2025 года», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 января 2026 в 14:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов рассказал, что за 2025 год Харьков пережил 728 обстрелов. Россияне заставляли пережить горожан страх, темноту и боль, однако город продолжает жить".