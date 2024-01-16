Уже 16 постраждалих від ракетного удару по центру Харкова – Терехов (відео)

16 людей постраждали внаслідок ракетного удару по центру Харкова увечері 16 січня, повідомив в етері національного телемарафону мер Ігор Терехов.

“Було два дуже потужні вибухи. У результаті цих вибухів зруйновано декілька житлових будинків. На теперішній є 16 поранених, які зараз перебувають в лікарні. Працюють робітники ДСНС, пошуки тривають. Розтрощені житлові будинки, комунікації”, – поінформував мер.

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З 16 постраждалих дві жінки перебувають у тяжкому стані, також повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, два вибухи пролунали у Харкові після оголошення повітряної тривоги в регіоні о 21:41. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що військові РФ обстріляли місто двома ракетами, попередньо С-300. За словами мера Ігоря Терехова, під ударом був центр Харкова – житлова забудова, де немає жодної військової інфраструктури.