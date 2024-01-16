Уже 16 постраждалих від ракетного удару по центру Харкова – Терехов (відео)
16 людей постраждали внаслідок ракетного удару по центру Харкова увечері 16 січня, повідомив в етері національного телемарафону мер Ігор Терехов.
“Було два дуже потужні вибухи. У результаті цих вибухів зруйновано декілька житлових будинків. На теперішній є 16 поранених, які зараз перебувають в лікарні. Працюють робітники ДСНС, пошуки тривають. Розтрощені житлові будинки, комунікації”, – поінформував мер.
Відео: соцмережі
З 16 постраждалих дві жінки перебувають у тяжкому стані, також повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, два вибухи пролунали у Харкові після оголошення повітряної тривоги в регіоні о 21:41. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що військові РФ обстріляли місто двома ракетами, попередньо С-300. За словами мера Ігоря Терехова, під ударом був центр Харкова – житлова забудова, де немає жодної військової інфраструктури.
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- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: вибухи, пострадали, ракети, ракетний удар, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 23:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 людей постраждали внаслідок ракетного удару по центру Харкова увечері 16 січня, повідомив в етері національного телемарафону мер Ігор Терехов.".