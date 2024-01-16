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Кількість постраждалих у Харкові зросла до 17: Синєгубов – про їхній стан

Події 23:34   16.01.2024
Олена Нагорна
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 17: Синєгубов – про їхній стан Blurred figures of people with medical uniforms in hospital corridor

17 людей постраждали внаслідок ракетного удару по центру Харкова увечері 16 січня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У важкому стані залишаються дві жінки. 12 людей також госпіталізовані, перебувають у лікувальній установі в середньому та легкому станах. Три людини від госпіталізації відмовилися, їм була надана медична допомога на місці”, — пише начальник ХОВА.

Нагадаємо, два вибухи пролунали у Харкові після оголошення повітряної тривоги в регіоні о 21:41. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що військові РФ обстріляли місто двома ракетами, попередньо С-300. За словами мера Ігоря Терехова, під ударом був центр Харкова – житлова забудова, де немає жодної військової інфраструктури. Пошкоджено кілька будинків та комунікації.

Читайте також: Ракетами С-300 били із району Бєлгорода – начальник Харківського гарнізону

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 23:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 людей постраждали внаслідок ракетного удару по центру Харкова увечері 16 січня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".