Кількість постраждалих у Харкові зросла до 17: Синєгубов – про їхній стан

17 людей постраждали внаслідок ракетного удару по центру Харкова увечері 16 січня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У важкому стані залишаються дві жінки. 12 людей також госпіталізовані, перебувають у лікувальній установі в середньому та легкому станах. Три людини від госпіталізації відмовилися, їм була надана медична допомога на місці”, — пише начальник ХОВА.

Нагадаємо, два вибухи пролунали у Харкові після оголошення повітряної тривоги в регіоні о 21:41. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що військові РФ обстріляли місто двома ракетами, попередньо С-300. За словами мера Ігоря Терехова, під ударом був центр Харкова – житлова забудова, де немає жодної військової інфраструктури. Пошкоджено кілька будинків та комунікації.