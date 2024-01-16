Минимум десять домов повредили ракеты РФ в Харькове — Терехов

По меньшей мере десять домов повреждены ракетным ударом по центру Харькова вечером 16 января, сообщает мэр Игорь Терехов.

«Утром департамент ЖКХ обследует периметр сегодняшнего обстрела и будет уточнена информация. Пострадавших на данный момент 17 человек, из которых один тяжелый. Спасатели продолжают разбирать завалы, которых много», — информирует Терехов.

Мэр подчеркнул, что этот ракетный удар носит исключительно террористический характер.

Напомним, два взрыва прогремели в Харькове после объявления воздушной тревоги в регионе в 21:41. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ обстреляли город двумя ракетами, предварительно С-300. По словам мэра Игоря Терехова, под ударом был центр Харькова — жилая застройка, где нет никакой военной инфраструктуры. Повреждены несколько домов и коммуникации.