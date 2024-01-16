Минимум десять домов повредили ракеты РФ в Харькове — Терехов
По меньшей мере десять домов повреждены ракетным ударом по центру Харькова вечером 16 января, сообщает мэр Игорь Терехов.
«Утром департамент ЖКХ обследует периметр сегодняшнего обстрела и будет уточнена информация. Пострадавших на данный момент 17 человек, из которых один тяжелый. Спасатели продолжают разбирать завалы, которых много», — информирует Терехов.
Мэр подчеркнул, что этот ракетный удар носит исключительно террористический характер.
Напомним, два взрыва прогремели в Харькове после объявления воздушной тревоги в регионе в 21:41. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ обстреляли город двумя ракетами, предварительно С-300. По словам мэра Игоря Терехова, под ударом был центр Харькова — жилая застройка, где нет никакой военной инфраструктуры. Повреждены несколько домов и коммуникации.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, дома, ракети, ракетний удар, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 23:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере десять домов повреждены ракетным ударом по центру Харькова вечером 16 января, сообщает мэр Игорь Терехов.".