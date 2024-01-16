Щонайменше десять будинків пошкодили ракети РФ у Харкові – Терехов
Щонайменше десять будинків пошкоджено ракетним ударом по центру Харкова увечері 16 січня, повідомляє мер Ігор Терехов.
“Зранку департамент ЖКГ обстежить периметр сьогоднішнього обстрілу і буде уточнена інформація. Постраждалих на даний момент 17, з яких один важкий. Рятівники продовжують розбирати завали, яких багато”, – інформує Терехов.
Мер наголосив, що цей ракетний удар має виключно терористичний характер.
Нагадаємо, два вибухи пролунали у Харкові після оголошення повітряної тривоги в регіоні о 21:41. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що військові РФ обстріляли місто двома ракетами, попередньо С-300. За словами мера Ігоря Терехова, під ударом був центр Харкова – житлова забудова, де немає жодної військової інфраструктури. Пошкоджено кілька будинків та комунікації.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 23:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше десять будинків пошкоджено ракетним ударом по центру Харкова увечері 16 січня, повідомляє мер Ігор Терехов.".