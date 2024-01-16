Щонайменше десять будинків пошкодили ракети РФ у Харкові – Терехов

Щонайменше десять будинків пошкоджено ракетним ударом по центру Харкова увечері 16 січня, повідомляє мер Ігор Терехов.

“Зранку департамент ЖКГ обстежить периметр сьогоднішнього обстрілу і буде уточнена інформація. Постраждалих на даний момент 17, з яких один важкий. Рятівники продовжують розбирати завали, яких багато”, – інформує Терехов.

Мер наголосив, що цей ракетний удар має виключно терористичний характер.

Нагадаємо, два вибухи пролунали у Харкові після оголошення повітряної тривоги в регіоні о 21:41. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що військові РФ обстріляли місто двома ракетами, попередньо С-300. За словами мера Ігоря Терехова, під ударом був центр Харкова – житлова забудова, де немає жодної військової інфраструктури. Пошкоджено кілька будинків та комунікації.