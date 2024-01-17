Live
  • Ср 17.01.2024
    • Харьков
  •   -9°С
  • USD 37.92
  • EUR 41.28

В Харькове — «прилет» по зданию, взрывной волной повреждена больница (видео)

Происшествия 01:20   17.01.2024
Елена Нагорная
В Харькове — «прилет» по зданию, взрывной волной повреждена больница (видео) Фото: ГУ НП в Харьковской области

Попадание в гражданское трехэтажное здание в центре Харькова зафиксировано после российского ракетного удара вечером 16 января, взрывной волной повреждена больница, сообщил начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

По его словам, пострадали люди, которые находились в эпицентре взрывов — как на улице, так и в здании.

«Как и всегда, как Гроза, как все остальное. Это террор, кремлевский карлик наносит удары от безнадежности», — сказал Тимошко.

Видео, фото: ГУ НП в Харьковской области

Напомним, два взрыва прогремели в Харькове после объявления воздушной тревоги в регионе в 21:41. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ обстреляли город двумя ракетами, предварительно С-300. По словам мэра Игоря Терехова, под ударом был центр Харькова — жилая застройка, где нет никакой военной инфраструктуры. Повреждены минимум десять домов и коммуникации. Известно о 17 пострадавших, из них две женщины — в тяжелом состоянии.

Читайте также: Ракетами С-300 били из района Белгорода — начальник Харьковского гарнизона

Автор: Елена Нагорная
Популярно
США передадут Зеленскому в Давосе призыв перейти Украине к обороне – Bloomberg
США передадут Зеленскому в Давосе призыв перейти Украине к обороне – Bloomberg
16.01.2024, 14:29
Какие здания разрушены в Харькове ударом РФ, рассказали в прокуратуре (видео)
Какие здания разрушены в Харькове ударом РФ, рассказали в прокуратуре (видео)
17.01.2024, 02:29
Администрация Харьковского зоопарка обратилась к харьковчанам
Администрация Харьковского зоопарка обратилась к харьковчанам
16.01.2024, 10:22
В Харькове — «прилет» по зданию, взрывной волной повреждена больница (видео)
В Харькове — «прилет» по зданию, взрывной волной повреждена больница (видео)
17.01.2024, 01:20
Последствия ракетного удара по Харькову показали спасатели (фото)
Последствия ракетного удара по Харькову показали спасатели (фото)
17.01.2024, 01:38
Главные новости Харькова 17 января: как прошла ночь, последствия удара ракет
Главные новости Харькова 17 января: как прошла ночь, последствия удара ракет
17.01.2024, 07:02

Новости по теме:

01:38
Последствия ракетного удара по Харькову показали спасатели (фото)
01:20
В Харькове — «прилет» по зданию, взрывной волной повреждена больница (видео)
23:58
Минимум десять домов повредили ракеты РФ в Харькове — Терехов
23:34
Количество пострадавших в Харькове возросло до 17: Синегубов — об их состоянии
23:12
Уже 16 пострадавших от ракетного удара по центру Харькова — Терехов (видео)

Вы читали новость: «В Харькове — «прилет» по зданию, взрывной волной повреждена больница (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 01:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Попадание в гражданское трехэтажное здание в центре Харькова зафиксировано после российского ракетного удара вечером 16 января, взрывной волной повреждена больница".