В Харькове — «прилет» по зданию, взрывной волной повреждена больница (видео)

Попадание в гражданское трехэтажное здание в центре Харькова зафиксировано после российского ракетного удара вечером 16 января, взрывной волной повреждена больница, сообщил начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

По его словам, пострадали люди, которые находились в эпицентре взрывов — как на улице, так и в здании.

«Как и всегда, как Гроза, как все остальное. Это террор, кремлевский карлик наносит удары от безнадежности», — сказал Тимошко.

Видео, фото: ГУ НП в Харьковской области

Напомним, два взрыва прогремели в Харькове после объявления воздушной тревоги в регионе в 21:41. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ обстреляли город двумя ракетами, предварительно С-300. По словам мэра Игоря Терехова, под ударом был центр Харькова — жилая застройка, где нет никакой военной инфраструктуры. Повреждены минимум десять домов и коммуникации. Известно о 17 пострадавших, из них две женщины — в тяжелом состоянии.