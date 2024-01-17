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У Харкові – “приліт” по будівлі, вибуховою хвилею пошкоджено лікарню (відео)

Події 01:20   17.01.2024
Олена Нагорна
У Харкові – “приліт” по будівлі, вибуховою хвилею пошкоджено лікарню (відео)

Влучання у цивільну триповерхову будівлю в центрі Харкова зафіксоване після російського ракетного удару ввечері 16 січня, вибуховою хвилею пошкоджено лікарню, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

За його словами, постраждали люди, які перебували в епіцентрі вибухів – як на вулиці, так і у будівлі.

Як і завжди, як Гроза, як все інше. Це терор, кремлівський карлик завдає ударів з безнадії“, – сказав Тимошко.

Відео, фото: ГУ НП у Харківській області

Нагадаємо, два вибухи пролунали у Харкові після оголошення повітряної тривоги в регіоні о 21:41. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що військові РФ обстріляли місто двома ракетами, попередньо С-300. За словами мера Ігоря Терехова, під ударом був центр Харкова – житлова забудова, де немає жодної військової інфраструктури. Пошкоджено щонайменше десять будинків та комунікації. Відомо про 17 постраждалих, з них дві жінки – у тяжкому стані.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 01:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Влучання у цивільну триповерхову будівлю в центрі Харкова зафіксоване після російського ракетного удару ввечері 16 січня, вибуховою хвилею пошкоджено лікарню".