У Харкові – “приліт” по будівлі, вибуховою хвилею пошкоджено лікарню (відео)

Влучання у цивільну триповерхову будівлю в центрі Харкова зафіксоване після російського ракетного удару ввечері 16 січня, вибуховою хвилею пошкоджено лікарню, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

За його словами, постраждали люди, які перебували в епіцентрі вибухів – як на вулиці, так і у будівлі.

“Як і завжди, як Гроза, як все інше. Це терор, кремлівський карлик завдає ударів з безнадії“, – сказав Тимошко.

Відео, фото: ГУ НП у Харківській області

Нагадаємо, два вибухи пролунали у Харкові після оголошення повітряної тривоги в регіоні о 21:41. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що військові РФ обстріляли місто двома ракетами, попередньо С-300. За словами мера Ігоря Терехова, під ударом був центр Харкова – житлова забудова, де немає жодної військової інфраструктури. Пошкоджено щонайменше десять будинків та комунікації. Відомо про 17 постраждалих, з них дві жінки – у тяжкому стані.