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Які будівлі зруйновані в Харкові ударом РФ, розповіли у прокуратурі (відео)

Події 02:29   17.01.2024
Олена Нагорна
Які будівлі зруйновані в Харкові ударом РФ, розповіли у прокуратурі (відео)

Ракетним ударом РФ у Холодногірському районі Харкова частково зруйновано кілька будівель, зокрема приватну клініку та комунальний заклад.

Також частково пошкоджені фасади двоповерхових та триповерхових будинків, повідомив речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

За його словами, близько 22-ї години військові РФ випустили дві ракети – попередньо із ЗРК С-300 у Бєлгородській області.

Загиблих немає, триває розбір завалів.

Відео: Харківська облпрокуратура

Нагадаємо, два вибухи пролунали у Харкові після оголошення повітряної тривоги в регіоні о 21:41. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що військові РФ обстріляли місто двома ракетами, попередньо С-300. За словами мера Ігоря Терехова, під ударом був центр Харкова – житлова забудова, де немає жодної військової інфраструктури. Пошкоджено щонайменше десять будинків та комунікаціїВідомо про 17 постраждалих, з них дві жінки – у тяжкому стані.

Читайте також: У Харкові – «приліт» по будівлі, вибуховою хвилею пошкоджено лікарню (відео)

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 02:29;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ракетним ударом РФ у Холодногірському районі Харкова частково зруйновано кілька будівель, зокрема приватну клініку та комунальний заклад.".