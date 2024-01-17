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В Харькове утром продолжают разбирать завалы после «прилета» — Синегубов

Происшествия 07:56   17.01.2024
Оксана Горун
В Харькове утром продолжают разбирать завалы после «прилета» — Синегубов Фото: скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что ликвидация последствий вечернего ракетного удара РФ продолжается. На месте работают спасатели ГСЧС, коммунальщики и дежурит «скорая».

Синегубов подчеркнул: удар двух ракет из ЗРК С-300 пришелся вновь по центру города. Пострадала гражданская инфраструктура.

«Пострадало 17 человек. Две женщины находятся в крайне тяжелом состоянии в больнице. Три человека отказались от госпитализации. Жизни остальных ничего не угрожает. Они находятся в медицинских учреждениях. В результате такого обстрела 19 жилых домов повреждены, 14 автомобилей гражданских, — отметил Синегубов. — В настоящее время работают на месте все службы, ГСЧС. Они еще устраняют последствия. Еще там разбирают завалы. Так же экстренная скорая медицинская помощь дежурит на месте. И конечно, что все службы наши коммунальные сейчас работают, чтобы оперативно устранить последствия атак».

Начальник ХОВА отметил, что сирена воздушной тревоги в Харькове вечером сработала практически одновременно с первым взрывом. Так как ракеты из Белгородской области РФ долетают в Харьков всего за 30-40 секунд.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 07:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что ликвидация последствий вечернего ракетного удара РФ продолжается. На месте работают спасатели ГСЧС, коммунальщики и дежурит «скорая»".