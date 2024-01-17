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У Харкові вранці продовжують розбирати завали після “прильоту” – Синєгубов

Події 07:56   17.01.2024
Оксана Горун
У Харкові вранці продовжують розбирати завали після “прильоту” – Синєгубов Фото: скриншот

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону повідомив, що ліквідація наслідків вечірнього ракетного удару РФ продовжується. На місці працюють рятувальники ДСНС, комунальники та чергує “швидка”.

Синєгубов наголосив: удар двох ракет із ЗРК С-300 припав знову по центру міста. Постраждала цивільна інфраструктура.

“Постраждало 17 людей. Дві жінки знаходяться у вкрай важкому стані у лікарні. Три людини відмовилися від госпіталізації. Життю інших нічого наразі не загрожує. Вони перебувають у медичних закладах. Внаслідок такого обстрілу 19 житлових будинків пошкоджено, 14 автівок цивільних, – зазначив Синєгубов. – Наразі працюють на місці всі служби, ДСНС. Вони ще ліквідовують наслідки. Ще там розбирають завали. Так само екстрена швидка медична допомога чергує на місці. І звичайно, що всі служби наші комунальні наразі працюють для того, щоб оперативно усунути наслідки атак“.

Начальник ХОВА зазначив, що сирена повітряної тривоги в Харкові ввечері спрацювала практично одночасно з першим вибухом. Оскільки ракети з Бєлгородської області долітають до Харкова всього за 30-40 секунд.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 07:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону повідомив, що ліквідація наслідків вечірнього ракетного удару РФ продовжується. На місці працюють рятувальники ДСНС, комунальники та чергує “швидка”".