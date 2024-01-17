Хто поранений у Харкові ракетним ударом: подробиці від ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: серед поранених 16 жінок та один чоловік.

“Внаслідок обстрілу постраждали 17 цивільних: 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. З них трьом – надали допомогу на місці. Станом на зараз у медзакладі перебуває 13 потерпілих: 43-річна жінка – у вкрай важкому стані, вона отримала тяжке проникне поранення. Також у важкому стані 39-річна жінка. Інші – у середньому та легкому станах“, – поінформував вранці 17 січня в телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, російські ракети пошкодили у місті близько 20 багатоквартирних будинків та знищили 14 машин. На місці продовжують розбирати завали, працюють комунальні служби.

Нагадаємо, два вибухи пролунали в місті о 21:40 16 січня. Відомо про 17 постраждалих. Спікер Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко поінформував, що ракетним ударом РФ у Холодногірському районі Харкова частково зруйновано кілька будівель, зокрема приватну клініку та комунальну установу. У ГУ ДСНС України в Харківській області додали, що на місці з-під завалів витягли жінку. Ще 30 людей евакуювали.