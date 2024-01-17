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Наслідки ракетного удару по Харкову показали рятувальники (фото)

Події 01:38   17.01.2024
Олена Нагорна
Наслідки ракетного удару по Харкову показали рятувальники (фото)

Триває ліквідація наслідків ракетного удару по Харкову, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

За даними рятувальників, одна з ракет поцілила у триповерхову будівлю недіючого медзакладу, частково зруйнувавши її.

“На момент прибуття вогнеборців було виявлено декілька осередків займання у двох будівлях. Загальна площа пожежі склала близько 60 квадратних метрів. Також зафіксовані руйнації та пошкодження житлових та інших будівель”, – розповідають у ДСНС.

Була врятована жінка та евакуйовані 30 людей.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Нагадаємо, два вибухи пролунали у Харкові після оголошення повітряної тривоги в регіоні о 21:41. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що військові РФ обстріляли місто двома ракетами, попередньо С-300. За словами мера Ігоря Терехова, під ударом був центр Харкова – житлова забудова, де немає жодної військової інфраструктури. Пошкоджено щонайменше десять будинків та комунікаціїВідомо про 17 постраждалих, з них дві жінки – у тяжкому стані.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 01:38;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Триває ліквідація наслідків ракетного удару по Харкову, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.".