Наслідки ракетного удару по Харкову показали рятувальники (фото)
Триває ліквідація наслідків ракетного удару по Харкову, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
За даними рятувальників, одна з ракет поцілила у триповерхову будівлю недіючого медзакладу, частково зруйнувавши її.
“На момент прибуття вогнеборців було виявлено декілька осередків займання у двох будівлях. Загальна площа пожежі склала близько 60 квадратних метрів. Також зафіксовані руйнації та пошкодження житлових та інших будівель”, – розповідають у ДСНС.
Була врятована жінка та евакуйовані 30 людей.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
Нагадаємо, два вибухи пролунали у Харкові після оголошення повітряної тривоги в регіоні о 21:41. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що військові РФ обстріляли місто двома ракетами, попередньо С-300. За словами мера Ігоря Терехова, під ударом був центр Харкова – житлова забудова, де немає жодної військової інфраструктури. Пошкоджено щонайменше десять будинків та комунікації. Відомо про 17 постраждалих, з них дві жінки – у тяжкому стані.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: больница, вибухи, ГСЧС, ракети, ракетний удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 01:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Триває ліквідація наслідків ракетного удару по Харкову, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.".