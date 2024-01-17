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Последствия ракетного удара по Харькову показали спасатели (фото)

Происшествия 01:38   17.01.2024
Елена Нагорная
Последствия ракетного удара по Харькову показали спасатели (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Продолжается ликвидация последствий ракетного удара по Харькову, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, одна из ракет попала в трехэтажное здание недействующего медучреждения, частично разрушив его.

«На момент прибытия пожарных было обнаружено несколько очагов возгорания в двух зданиях. Общая площадь пожара составила около 60 квадратных метров. Также зафиксированы разрушения и повреждения жилых и других зданий», — рассказывают в ГСЧС.

Была спасена женщина и эвакуированы 30 человек.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Напомним, два взрыва прогремели в Харькове после объявления воздушной тревоги в регионе в 21:41. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ обстреляли город двумя ракетами, предварительно С-300. По словам мэра Игоря Терехова, под ударом был центр Харькова — жилая застройка, где нет никакой военной инфраструктуры. Повреждены минимум десять домов и коммуникацииИзвестно о 17 пострадавших, из них две женщины — в тяжелом состоянии.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 01:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продолжается ликвидация последствий ракетного удара по Харькову, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".