Последствия ракетного удара по Харькову показали спасатели (фото)
Продолжается ликвидация последствий ракетного удара по Харькову, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По данным спасателей, одна из ракет попала в трехэтажное здание недействующего медучреждения, частично разрушив его.
«На момент прибытия пожарных было обнаружено несколько очагов возгорания в двух зданиях. Общая площадь пожара составила около 60 квадратных метров. Также зафиксированы разрушения и повреждения жилых и других зданий», — рассказывают в ГСЧС.
Была спасена женщина и эвакуированы 30 человек.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Напомним, два взрыва прогремели в Харькове после объявления воздушной тревоги в регионе в 21:41. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ обстреляли город двумя ракетами, предварительно С-300. По словам мэра Игоря Терехова, под ударом был центр Харькова — жилая застройка, где нет никакой военной инфраструктуры. Повреждены минимум десять домов и коммуникации. Известно о 17 пострадавших, из них две женщины — в тяжелом состоянии.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: больница, взрывы, ГСЧС, ракети, ракетний удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 01:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продолжается ликвидация последствий ракетного удара по Харькову, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".