Большинство пострадавших в Харькове — пациенты медцентра — Болвинов
Фото: facebook Сергея Болвинова
Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил подробности о раненых российскими ракетами в Харькове.
«Одна женщина в тяжелом состоянии после ночного обстрела города. В общей сложности пострадали пятнадцать женщин и двое мужчин. Большинство раненых — пациенты медицинского центра, получившего разрушения. Из жилых домов эвакуировали тридцать жителей», — написал Болвинов в facebook.
Также, по данным следователей, в Харькове вечерним ракетным ударом 16 января повреждены 19 домов и 14 автомобилей.
«Разрушения серьезные, постройки горели. В настоящее время продолжается разбор завалов», — отметил Болвинов.
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- • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 10:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил подробности о раненых российскими ракетами в Харькове".