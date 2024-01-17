Большинство пострадавших в Харькове — пациенты медцентра — Болвинов

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил подробности о раненых российскими ракетами в Харькове.

«Одна женщина в тяжелом состоянии после ночного обстрела города. В общей сложности пострадали пятнадцать женщин и двое мужчин. Большинство раненых — пациенты медицинского центра, получившего разрушения. Из жилых домов эвакуировали тридцать жителей», — написал Болвинов в facebook.

Также, по данным следователей, в Харькове вечерним ракетным ударом 16 января повреждены 19 домов и 14 автомобилей.

«Разрушения серьезные, постройки горели. В настоящее время продолжается разбор завалов», — отметил Болвинов.