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Большинство пострадавших в Харькове — пациенты медцентра — Болвинов

Происшествия 10:43   17.01.2024
Оксана Горун
Большинство пострадавших в Харькове — пациенты медцентра — Болвинов Фото: facebook Сергея Болвинова

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил подробности о раненых российскими ракетами в Харькове.

«Одна женщина в тяжелом состоянии после ночного обстрела города. В общей сложности пострадали пятнадцать женщин и двое мужчин. Большинство раненых — пациенты медицинского центра, получившего разрушения. Из жилых домов эвакуировали тридцать жителей», — написал Болвинов в facebook.

Также, по данным следователей, в Харькове вечерним ракетным ударом 16 января повреждены 19 домов и 14 автомобилей.

«Разрушения серьезные, постройки горели. В настоящее время продолжается разбор завалов», — отметил Болвинов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 10:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил подробности о раненых российскими ракетами в Харькове".